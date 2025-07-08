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8 июля, 12:52

Не политика: В Госдуме объяснили, почему Овечкину запретили давать интервью в России

Депутат Журова: Овечкину в рамках контракта запретили давать интервью в России

Александр Овечкин. Обложка © РИА Новости / Алексей Алексеев

Александр Овечкин. Обложка © РИА Новости / Алексей Алексеев

Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину запрещено давать эксклюзивные интервью представителям российских СМИ в рамках контракта, уверена депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Они выразила сомнение, что запрет имеет политическую мотивацию.

Парламентарий также подчеркнула, что аналогичные условия могли быть прописаны в контракте хоккеиста, если бы он играл в России. В таком случае Овечкин не мог бы давать интервью американским журналистам. Так что речь идёт лишь о договорных обязательствах.

«Насколько я понимаю, интервью нельзя давать никому, а не только россиянам. Если бы можно было давать всем, кроме России, это уже другое дело», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

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Напомним, ранее в США поставили запрет на интервью Овечкина российским СМИ. Пока что ограничение распространяется исключительно на летний период. Данная мера обусловлена решением НХЛ.

Борис Эльфанд
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