Не политика: В Госдуме объяснили, почему Овечкину запретили давать интервью в России
Депутат Журова: Овечкину в рамках контракта запретили давать интервью в России
Александр Овечкин. Обложка © РИА Новости / Алексей Алексеев
Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину запрещено давать эксклюзивные интервью представителям российских СМИ в рамках контракта, уверена депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Они выразила сомнение, что запрет имеет политическую мотивацию.
Парламентарий также подчеркнула, что аналогичные условия могли быть прописаны в контракте хоккеиста, если бы он играл в России. В таком случае Овечкин не мог бы давать интервью американским журналистам. Так что речь идёт лишь о договорных обязательствах.
«Насколько я понимаю, интервью нельзя давать никому, а не только россиянам. Если бы можно было давать всем, кроме России, это уже другое дело», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.
Напомним, ранее в США поставили запрет на интервью Овечкина российским СМИ. Пока что ограничение распространяется исключительно на летний период. Данная мера обусловлена решением НХЛ.