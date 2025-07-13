Врач рассказала, как гормональные сбои разрушают женское здоровье

Гормональные сбои могут серьёзно повлиять на женское здоровье, вызывая различные нарушения в работе организма. Об этом «Известиям» рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог сети клиник «Семейная» Мария Бахметьева.

«Среди основных причин гормональных сбоев — хронические заболевания, стресс, чрезмерные физические нагрузки и несбалансированное питание. К тревожным симптомам также относятся задержки или преждевременное начало менструации, изменение объёма выделений, необъяснимое увеличение или потеря веса, снижение либидо, сухость во влагалище и болезненные ощущения во время полового акта», — отметила специалист.

Эксперт объяснила, что женский организм ежемесячно проходит четыре фазы гормональных изменений. Отклонения от нормы могут проявляться через нерегулярный менструальный цикл — если его продолжительность выходит за рамки 24–38 дней или меняется характер выделений. Особое внимание стоит обратить на избыточный рост волос, который может указывать на повышенный уровень мужских гормонов.

Бахметьева подчеркнула важность эстрогена, регулирующего менструальный цикл, репродуктивную функцию и обмен веществ. Его дефицит, возникающий при менопаузе, после операций или из-за эндокринных нарушений, может привести к сухости слизистых, климактерическим симптомам и повышению риска остеопороза. В таких случаях может потребоваться заместительная гормональная терапия.

Отдельно врач отметила роль щитовидной железы: избыток тиреотропного гормона (ТТГ) часто вызывает усталость, сонливость и нарушения цикла. При подобных симптомах рекомендуется обратиться к гинекологу-эндокринологу для комплексного обследования.