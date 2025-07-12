Забыть про кофе и не напрягаться: Врач назвала 5 главных правил, которые спасут ваше сердце в жару
Врач Зятенкова назвала пять правил, которые помогут сердцу справиться с жарой
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Во время аномальной жары люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут чувствовать себя плохо из-за повышенной нагрузки на сердце и сосуды. Елена Зятенкова, руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины, в беседе с Life.ru перечислила правила, соблюдение которых спасёт ваше сердце от жары.
1. Избегайте перегрева:
— не выходите на улицу с 10:00 до 16:00 — в это время УФ-излучение максимально;
— используйте кондиционер (температура в помещении — +22–24°C), но избегайте резких переходов из жары в холод;
— носите свободную светлую одежду из хлопка/льна, головной убор и солнцезащитные очки.
2. Следите за гидратацией:
— пейте 1,5–2 л воды в день, но не перегружайте организм (при сердечной недостаточности избыток жидкости опасен!);
— откажитесь от алкоголя, кофе, сладкой газировки — они усиливают обезвоживание;
— восполняйте электролиты (калий, магний) через курагу, бананы, минеральную воду без газа — только после согласования с врачом.
3. Контролируйте давление и пульс:
— измеряйте давление 2–3 раза в день — жара может вызывать резкие перепады;
— избегайте физической активности на солнце — даже лёгкие нагрузки повышают пульс;
— при головокружении, одышке, боли в груди — немедленно прекратите движение, сядьте в тень, вызовите скорую.
4. Питайтесь правильно:
— ешьте небольшими порциями — избегайте жирной и тяжёлой пищи;
— сократите соль — она задерживает жидкость, повышая давление.
— добавьте в рацион овощи, фрукты, рыбу, кисломолочные продукты — они поддерживают сердце.
5. Корректируйте терапию с врачом:
— диуретики — в жару доза может быть снижена для профилактики обезвоживания;
— нитраты (нитроглицерин)— храните в прохладе (жара разрушает действующее вещество);
— гипотензивные препараты — при сильном снижении давления врач может временно уменьшить дозировку.
6. Тревожные симптомы, когда нужна срочная помощь.
Немедленно звоните в скорую, если появились:
— давящая/жгучая боль в груди, отдающая в руку, шею, челюсть;
— сильная слабость, холодный пот, спутанность сознания;
— одышка в покое, отёки ног, хрипы при дыхании;
— температура выше 38.5°C + учащённое сердцебиение.
7. Дополнительные меры:
— не купайтесь в холодной воде — резкий перепад температур вызывает спазм сосудов;
— откажитесь от курения — никотин сужает сосуды, увеличивая нагрузку на сердце;
— спите 7–8 часов — недосып повышает уровень стресса.
Важно!
— Ежедневно взвешивайтесь (для пациентов с сердечной недостаточностью): прибавка +2 кг за 1–3 дня — повод срочно обратиться к врачу.
— Проверьте аптечку: все препараты должны быть в сроке годности, храниться в прохладе.
«Помните: Жара — это испытание, но не приговор. Соблюдайте меры предосторожности, консультируйтесь с кардиологом и прислушивайтесь к своему организму. Здоровье вашего сердца зависит от вашей внимательности!» — заключила врач.
Ранее Life.ru давал рекомендации по охлаждению комнаты в летние ночи. Охладить воздух поможет обычный пульверизатор — разбрызгивание воды на кожу также снижает риск перегрева. В дневные часы стоит занавешивать окна и избегать их открывания в самые жаркие периоды.