Забыть про кофе и не напрягаться: Врач назвала 5 главных правил, которые спасут ваше сердце в жару

Во время аномальной жары люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут чувствовать себя плохо из-за повышенной нагрузки на сердце и сосуды. Елена Зятенкова, руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины, в беседе с Life.ru перечислила правила, соблюдение которых спасёт ваше сердце от жары.

1. Избегайте перегрева:

— не выходите на улицу с 10:00 до 16:00 — в это время УФ-излучение максимально;

— используйте кондиционер (температура в помещении — +22–24°C), но избегайте резких переходов из жары в холод;

— носите свободную светлую одежду из хлопка/льна, головной убор и солнцезащитные очки.