Синоптик спрогнозировал продолжение египетских ночей в Москве

Египетские ночи, характеризующиеся высокими температурами, опасными для здоровья, продлятся в Москве до понедельника, 14 июля. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в спальных районах минимальная температура перед восходом составит около 20 градусов, а в центре города — от 23 до 26 градусов. Это связано с тем, что высотные здания в центре города накапливают солнечную энергию и отдают её ночью.

«Хочу особо отметить, что ночи на субботу, на воскресенье и на понедельник — очень жаркие, египетские ночи. В спальных районах — около 20 градусов, это минимальные температуры перед восходом, а в центре города — 23-26», — отметил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что такая погода представляет опасность, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах. Он также отметил, что в настоящее время воздушные массы поступают из стран Ближнего Востока и Африки, создавая условия, аналогичные египетским ночам.