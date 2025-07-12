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12 июля, 02:59

Синоптик спрогнозировал продолжение египетских ночей в Москве

Синоптик Вильфанд: Египетские ночи задержатся в Москве до 14 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ahmet Misirligul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ahmet Misirligul

Египетские ночи, характеризующиеся высокими температурами, опасными для здоровья, продлятся в Москве до понедельника, 14 июля. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в спальных районах минимальная температура перед восходом составит около 20 градусов, а в центре города — от 23 до 26 градусов. Это связано с тем, что высотные здания в центре города накапливают солнечную энергию и отдают её ночью.

«Хочу особо отметить, что ночи на субботу, на воскресенье и на понедельник очень жаркие, египетские ночи. В спальных районах — около 20 градусов, это минимальные температуры перед восходом, а в центре города — 23-26», — отметил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что такая погода представляет опасность, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах. Он также отметил, что в настоящее время воздушные массы поступают из стран Ближнего Востока и Африки, создавая условия, аналогичные египетским ночам.

Уровень ультрафиолетового излучения в Москве достиг редкой и опасной отметки
Уровень ультрафиолетового излучения в Москве достиг редкой и опасной отметки

Ранее сообщалось, что юг России изнывает от аномальной жары, которая, по прогнозам, продлится до пятницы. В Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье ожидается до 42 градусов. В Центральной России в воскресенье прогнозируется небольшое понижение температуры и кратковременные дожди.

Антон Голыбин
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