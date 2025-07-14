Рацион и тренировки от ИИ: Россиянкам объяснили, как худеть с помощью нейросетей
IT-эксперт Мелихов: ИИ может выдумать информацию для похудения
Девушка худеет с помощью ИИ. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В последнее время россиянки начали активно использовать искусственный интеллект для составления рациона питания, а также плана тренировок для похудения. В своих запросах к чатам на основе ИИ девушки просят помочь избавиться от жира и набрать мышечную массу. Нейросети предлагает классические диеты, но иногда выдают довольно странные рецепты, выяснила «Вечерняя Москва».
IT-эксперт Дмитрий Мелихов отметил, что сгенерированная ИИ информация может быть просто выдуманной, а ответы зачастую не являются индивидуальными, поскольку нейросети обучаются на общих данных из Сети. По его словам, предложенный ИИ рацион может подойти кому-то, а кто-то не увидит желаемого результата.
Собеседник издания полагает, что любую нейросеть можно использовать как помощника, однако важно воспринимать информацию скорее как подсказку. Аналогично и с тренировками, чтобы не навредить себе, рекомендуется использовать ответ ИИ только как совет, при этом нужно обязательно проконсультироваться со специалистом.
«Скорость обработки у ИИ высокая. В этом плане он опережает человеческий мозг. С одной стороны, он может быть полезен только в качестве помощника, который даёт рекомендации. Когда человек общается с живым специалистом, он получает больший отклик. Профессиональный диетолог или тренер по-настоящему включится в проблему и поможет составить меню и график под конкретный запрос с учётом всех нюансов», — добавила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.
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