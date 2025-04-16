Инсульт, психоз, смерть: Нарколог раскрыл правду о «начинке» популярных таблеток для похудения
Врач Казанцев: Сибутрамин в составе БАДа для похудения может привести к инсульту
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В популярном препарате для похудения «Молекула», который продаётся без рецепта, нашли сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин, за распространение которого грозит уголовная ответственность. Такой результат показало лабораторное исследование, проведённое по инициативе «Известий». Что это за вещество и к каким страшным последствиям может привести, Life.ru рассказал врач – психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
Сибутрамин относится к разряду психостимуляторов. Из побочных действий — повышение давления, повышение уровня сахара в крови и аритмия, которые могут провоцировать внезапную остановку сердца. Также инфаркты и инсульты, то есть сердечно-сосудистые катастрофы, которые могут привести к летальному исходу. При приёме этих препаратов нарушается сон, могут возникнуть панические атаки, усиливается тревога, и у кого-то в большей степени возникает ещё и параноидная симптоматика, то есть бред воздействия, отношения, преследования.
Ещё одно страшное последствие этого вещества — в быстром привыкании. Кроме того, от него действительно пропадает желание есть и люди худеют, появляется энергия, пациенты считают себя креативными и сексуальными. Но у такого состояния — слишком высокая цена, подчёркивает Казанцев.
«То есть результатов похудения они добиваются, но, увы, это очень страшная цена, которая приводит к необратимой зависимости и сердечно-сосудистым катастрофам, острым психическим заболеваниям, а точнее — острому психозу», — предупредил врач.
Напомним, ранее глава Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала маркетплейсы убрать из продажи препарат для похудения «Молекула», на который массово подсели российские подростки. Он продаётся без рецептов и доступен по цене. И хотя в составе заявлены сплошь «экстракты» растений, на деле «начинкой» могут быть и опасные для здоровья вещества. Возможно, именно поэтому дети массово жалуются на самые разные побочки: от бессонницы до крошащихся зубов и аритмии. Так, например, восьмиклассница выпила горсть таких таблеток и попала в больницу в Чите с острым отравлением.