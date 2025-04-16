Инсульт, психоз, смерть: Нарколог раскрыл правду о «начинке» популярных таблеток для похудения

Сибутрамин относится к разряду психостимуляторов. Из побочных действий — повышение давления, повышение уровня сахара в крови и аритмия, которые могут провоцировать внезапную остановку сердца. Также инфаркты и инсульты, то есть сердечно-сосудистые катастрофы, которые могут привести к летальному исходу. При приёме этих препаратов нарушается сон, могут возникнуть панические атаки, усиливается тревога, и у кого-то в большей степени возникает ещё и параноидная симптоматика, то есть бред воздействия, отношения, преследования.