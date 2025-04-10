Восьмиклассница выпила горсть таблеток для похудения и попала в больницу Читы. Предположительно, я приняла БАД «Молекула+». Сейчас за жизнь девочки борются врачи.

По данным SHOT, в токсикологическое отделение читинской больницы накануне привезли 15-летнюю школьницу с острым отравлением. Она съела слишком много распиаренных в «Тиктоке» БАДов. Девочка переживала из-за лишнего веса. Поэтому, по одной из версий, она хотела быстро похудеть к лету. Родные уверяют, что никаких угроз суицида у девочки не было. Сейчас причины её поступка выясняются.

Восьмиклассница воспитывается в благополучной семье, её отец работает адвокатом, мать — домохозяйка.

В настоящее время БАДы «Молекула» особенно популярны среди подростков, в соцсетях твердят, что якобы капсулы помогают сбросить около 5 кг за месяц. Но, по предварительной информации, эти препараты не зарегистрированы, их уже начали блокировать на маркетплейсах после жалоб на разные серьёзные побочки – тошноту, повышенное давление, обмороки и не только. Также свою проверку ведёт Роспотребнадзор.