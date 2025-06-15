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15 июня, 14:00

Сжигает жир: Найден способ есть и худеть

Врач Тарасова: Острая еда помогает в борьбе с лишним весом

Острые крылышки. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Острые крылышки. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Хорошая новость для фанатов острой еды: она помогает в борьбе против лишнего веса. Об этом рассказала доцент Пироговского Университета Ольга Тарасова. По её словам, в перце и некоторых других острых продуктах содержится вещество капсаицин, которое буквально сжигает жир в организме.

«Оно активно воздействует на жировые отложения, провоцируя их сжигание и, как следствие, потерю. А ещё капсаицин улучшает работу пищеварительной системы...» — подчеркнула врач.

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Она также отметила в интервью «Газете.ru», что острая пища улучшает фигуру, кровообращение и иммунитет, наполняет организм витаминами и способствует выбросу адреналина, который «делает нас бодрее, веселее, уравновешеннее и продуктивнее».

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Ранее россиянам предложили простые лайфхаки для похудения. К примеру, ложка оливкового масла натощак помогает в процессе снижения веса. Кроме того, врач раскрыл опасности диеты по группе крови.

Борис Эльфанд
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