Сжигает жир: Найден способ есть и худеть

Хорошая новость для фанатов острой еды: она помогает в борьбе против лишнего веса. Об этом рассказала доцент Пироговского Университета Ольга Тарасова. По её словам, в перце и некоторых других острых продуктах содержится вещество капсаицин, которое буквально сжигает жир в организме.

«Оно активно воздействует на жировые отложения, провоцируя их сжигание и, как следствие, потерю. А ещё капсаицин улучшает работу пищеварительной системы...» — подчеркнула врач.

Она также отметила в интервью «Газете.ru», что острая пища улучшает фигуру, кровообращение и иммунитет, наполняет организм витаминами и способствует выбросу адреналина, который «делает нас бодрее, веселее, уравновешеннее и продуктивнее».