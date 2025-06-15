Дисбаланс и дефицит: Раскрыты опасности диеты по группе крови

Диета по группе крови не имеет научного обоснования. Более того, она может нанести серьёзный вред организму, предупредил россиян заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман. По его словам, риски возрастают при ряде заболеваний.

Так, строгое соблюдение диеты по группе крови может привести обладателей первой группы к дефициту клетчатки, а у людей со второй группой — к недостатку железа. Дополнительный вред здоровью можно нанести, если игнорировать индивидуальные потребности организма при анемии, диабете или пищевой непереносимости, отметил врач.

«Главный риск, который несёт диета по группе крови — дисбаланс питательных веществ», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».