Снижаем калории и тренируемся: Тренер раскрыл Life.ru, как точно победить пивной живот

Пивной живот — это не просто эстетическая проблема, а маркер висцерального ожирения, опасного для здоровья. Фитнес-тренер Армен Амбарцумян в беседе с Life.ru подчеркнул, что борьба с этой проблемой требует комплексного подхода, а не просто отказа от алкоголя или изнурительных тренировок.

Эксперт объясняет, что основной причиной появления выступающего живота является системный избыток калорий, где пиво играет лишь одну из ролей. Он отмечает, что литр пенного напитка содержит много килокалорий, которые в сочетании с высокоуглеводной пищей быстро превращаются в жировые отложения.

Снизьте калорийность и контролируйте порции: включите в рацион больше овощей, фруктов, белков и цельнозерновых продуктов. Избегайте переработанных и высококалорийных продуктов. Также следует исключить алкоголь, это поможет сократить калорийность рациона и уменьшить накопление жира. Армен Амбарцумян Фитнес-тренер

Что касается физической активности, тренер советует комбинировать различные виды нагрузок. По его мнению, силовые тренировки трижды в неделю должны стать базой, дополненной кардионагрузками и высокоинтенсивными интервальными тренировками. Однако эксперт подчёркивает, что без создания дефицита калорий даже самые интенсивные тренировки не дадут желаемого результата.

Кроме того, важно контролировать стресс и качество сна. Амбарцумян поясняет, что хронический стресс приводит к повышенной выработке кортизола, который способствует именно абдоминальному ожирению. Для достижения стабильного результата он рекомендует спать не менее 7-9 часов в сутки.

«Записывайте в дневник, что вы едите и как тренируетесь. Это поможет отслеживать прогресс и выявлять проблемные области. Производите регулярные замеры талии и взвешивайтесь, чтобы видеть результаты», — заключил специалист.