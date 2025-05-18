Прыгай и худей: Life.ru узнал простой секрет избавления от отёков с помощью скакалки
Тренер Литовченко: Прыжки со скакалкой избавляют от отёков и помогают похудеть
Женщина прыгает со скакалкой. Обложка © unsplash.com / Chichi Onyekanne
Обычная скакалка может стать настоящим спасением для тех, кто страдает от отёков. Фитнес-тренер, основатель сети студий фитнеса FITLIT Сергей Литовченко заявил в беседе с Life.ru, что простой спортивный инвентарь, доступный каждому, способен творить чудеса.
Тренировка на скакалке улучшает выносливость, сжигает калории, укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает быстро похудеть и, кроме того, очень хорошо развивает координацию движения.
Эксперт отметил, что скакалка является простым, но эффективным спортивным инвентарём, который не занимает много места, продаётся в любом спортмагазине и помогает поддерживать отличную физическую форму.
Несмотря на все плюсы, тренер предостерёг от бесконтрольного использования скакалки. Он предупредил, что этот вид тренировок подходит не всем и имеет ряд противопоказаний.
«Она отлично подходит для людей, у кого нет серьёзных проблем с суставами, сердцем и сосудами. И также, что очень важно, не имеет избыточного большого веса. Потому что прыжки, у кого достаточно большой вес, могут наоборот навредить. Потому что постоянно будет огромная нагрузка на позвоночник и на коленные суставы», – пояснил Литовченко.
В заключение эксперт подчеркнул, что регулярные занятия со скакалкой улучшают кровообращение и лимфодренаж, что может значительно уменьшить отёки.
«Реально скакалка помогает убрать отёки со всего тела, в том числе и с лица», – резюмировал тренер.
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