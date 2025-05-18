Прыгай и худей: Life.ru узнал простой секрет избавления от отёков с помощью скакалки

Обычная скакалка может стать настоящим спасением для тех, кто страдает от отёков. Фитнес-тренер, основатель сети студий фитнеса FITLIT Сергей Литовченко заявил в беседе с Life.ru, что простой спортивный инвентарь, доступный каждому, способен творить чудеса.

Тренировка на скакалке улучшает выносливость, сжигает калории, укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает быстро похудеть и, кроме того, очень хорошо развивает координацию движения. Сергей Литовченко Фитнес тренер, основатель сети фитнес студии FITLIT

Эксперт отметил, что скакалка является простым, но эффективным спортивным инвентарём, который не занимает много места, продаётся в любом спортмагазине и помогает поддерживать отличную физическую форму.

Несмотря на все плюсы, тренер предостерёг от бесконтрольного использования скакалки. Он предупредил, что этот вид тренировок подходит не всем и имеет ряд противопоказаний.

«Она отлично подходит для людей, у кого нет серьёзных проблем с суставами, сердцем и сосудами. И также, что очень важно, не имеет избыточного большого веса. Потому что прыжки, у кого достаточно большой вес, могут наоборот навредить. Потому что постоянно будет огромная нагрузка на позвоночник и на коленные суставы», – пояснил Литовченко.

В заключение эксперт подчеркнул, что регулярные занятия со скакалкой улучшают кровообращение и лимфодренаж, что может значительно уменьшить отёки.

«Реально скакалка помогает убрать отёки со всего тела, в том числе и с лица», – резюмировал тренер.