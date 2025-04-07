Неравный бой: Врач объяснила, почему мужчины теряют лишние килограммы быстрее женщин

Мужчины теряют вес быстрее, чем женщины, благодаря своим физиологическим особенностям. Об этом рассказала гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Некоторые исследования подтверждают, что мужчины быстрее и легче сбрасывают лишние килограммы. Авторы одной из научных работ описывают опыт наблюдения за 2 тыс. добровольцев с избыточным весом. Восемь недель все участники эксперимента придерживались специальной диеты — получали в день не больше 800 килокалорий. С такой диетой вес сбросили все, но мужчины худели на 16% быстрее», — отметила Кашух в беседе с РИАМО.

Медик добавила, что после эксперимента у многих мужчин нормализовался уровень глюкозы в крови, что снизило риск развития сахарного диабета. Однако у женщин таких изменений было меньше, а у некоторых участниц на фоне диеты врачи и вовсе выявили снижение минеральной плотности костей и мышечной массы. Врач пояснила, что это связано с особенностями ожирения: у мужчин жир накапливается в области живота и быстрее используется организмом как источник энергии, тогда как у женщин он откладывается на бедрах и ягодицах, что меньше влияет на обмен веществ.

Кашух также добавила, что мужчины имеют более высокий метаболизм и эффективнее сжигают калории. При одинаковом рационе и уровне физической нагрузки дефицит калорий у мужчин был более выраженным. Она разъяснила, что организм восполняет недостаток энергии, сжигая накопленный жир, но у женщин этот процесс происходит медленнее из-за физиологических особенностей.