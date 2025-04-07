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7 апреля, 15:55

Неравный бой: Врач объяснила, почему мужчины теряют лишние килограммы быстрее женщин

Гастроэнтеролог Кашух: Мужчины из-за физиологии худеют на 16% быстрее женщин

Худеющая женщина. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Худеющая женщина. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Мужчины теряют вес быстрее, чем женщины, благодаря своим физиологическим особенностям. Об этом рассказала гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Некоторые исследования подтверждают, что мужчины быстрее и легче сбрасывают лишние килограммы. Авторы одной из научных работ описывают опыт наблюдения за 2 тыс. добровольцев с избыточным весом. Восемь недель все участники эксперимента придерживались специальной диеты — получали в день не больше 800 килокалорий. С такой диетой вес сбросили все, но мужчины худели на 16% быстрее», — отметила Кашух в беседе с РИАМО.

Медик добавила, что после эксперимента у многих мужчин нормализовался уровень глюкозы в крови, что снизило риск развития сахарного диабета. Однако у женщин таких изменений было меньше, а у некоторых участниц на фоне диеты врачи и вовсе выявили снижение минеральной плотности костей и мышечной массы. Врач пояснила, что это связано с особенностями ожирения: у мужчин жир накапливается в области живота и быстрее используется организмом как источник энергии, тогда как у женщин он откладывается на бедрах и ягодицах, что меньше влияет на обмен веществ.

Кашух также добавила, что мужчины имеют более высокий метаболизм и эффективнее сжигают калории. При одинаковом рационе и уровне физической нагрузки дефицит калорий у мужчин был более выраженным. Она разъяснила, что организм восполняет недостаток энергии, сжигая накопленный жир, но у женщин этот процесс происходит медленнее из-за физиологических особенностей.

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Ранее диетолог рассказала, как сбросить весь лишний вес, который вы накопили за зиму. По мнению эксперта, первым шагом является полное устранение фастфуда и продуктов с высоким содержанием быстрых углеводов из вашего питания. Также важно пересмотреть уровень физической активности, включая регулярные умеренные упражнения.

Александра Мышляева
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