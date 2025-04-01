Россиянам назвали неочевидные барьеры для похудения

Причины избыточного веса могут находиться куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Полнота может стать следствием сложных биохимических процессов, происходящих в организме. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала нутрициолог Маргарита Валеева.

По её словам, разобраться стоит в гормонах, ферментах и метаболических реакциях. А если баланс витаминов и минералов в организме сместился, это может спровоцировать хронический стресс или дефицит, который замедлит метаболизм и заблокирует жиросжигание.

Затруднить процесс похудения может инсулинорезистентность. Если клетки организма обладают сопротивлением к инсулину, то он остаётся без дела. Повышенный уровень этого гормона препятствует расщеплению жира.

Обмен веществ может замедлить недостаток железа в организме. Если его показатели находятся на низком уровне, человек чувствует хроническую усталость. Включается режим энергосбережения, а метаболизм замедляется, отметила эксперт.

Недостаток витамина D — совсем не то, что нужно желающим сбросить лишний вес. Он оказывает влияние на секрецию инсулина и уровень аппетита. Дефицит приведёт к хроническому воспалению, а тело начнёт набирать вес.

Руководят метаболизмом гормоны щитовидной железы. Их нехватка будет мешать вам избавиться от лишнего веса. Здесь даже низкокалорийные диеты утратят свою эффективность.

«Если вы не видите результатов, несмотря на все усилия, стоит исследовать проблему глубже. Начните с анализа крови и грамотной коррекции питания и стиля жизни. И помните: когда ваше тело чувствует себя в безопасности, оно с радостью отпустит лишние килограммы», — заключила нутрициолог.