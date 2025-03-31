«Раньше свиньёй был»: Актёр Садальский раскрыл секрет похудения на 35 кг
Актёр Садальский признался, что похудел на 35 кг с помощью препарата от диабета
Станислав Садальский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Актёр Станислав Садальский признался, что похудел с помощью препарата от диабета. Заслуженному артисту РСФСР удалось сбросить 35 килограммов лишнего веса. Об этом он рассказал в эфире шоу «Однажды…» на телеканале НТВ.
По словам 73-летнего актёра, раньше он прибегал к диетам и ежедневным тренировкам. Однако избавиться от лишнего веса не получалось. Тогда Садальский решил похудеть с помощью препарата для лечения диабета. Название лекарства он не озвучил.
«Я себе колю для похудения. Хороший сейчас препарат есть. Меньше побочек, но больше полезных веществ. Я всю одежду поменял, раньше свиньёй был, на двух стульях усидеть не мог», — сказал артист.
Кроме того, Садальский рассказал, что в конце 90-х годов уже пытался похудеть с помощью тайского средства. К сожалению, этот опыт оказался неудачным: у него началось выпадение волос, а после прекращения приёма вес быстро вернулся.
Ранее россиянам назвали побочки от бесконтрольного приёма «Оземпика». В стране зафиксирован значительный рост продаж этого лекарства, которое изначально разработано для лечения диабета, но часто применяется для снижения веса без консультации с врачом.