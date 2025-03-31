Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 18:59

«Раньше свиньёй был»: Актёр Садальский раскрыл секрет похудения на 35 кг

Актёр Садальский признался, что похудел на 35 кг с помощью препарата от диабета

Станислав Садальский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Станислав Садальский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актёр Станислав Садальский признался, что похудел с помощью препарата от диабета. Заслуженному артисту РСФСР удалось сбросить 35 килограммов лишнего веса. Об этом он рассказал в эфире шоу «Однажды…» на телеканале НТВ.

По словам 73-летнего актёра, раньше он прибегал к диетам и ежедневным тренировкам. Однако избавиться от лишнего веса не получалось. Тогда Садальский решил похудеть с помощью препарата для лечения диабета. Название лекарства он не озвучил.

«Я себе колю для похудения. Хороший сейчас препарат есть. Меньше побочек, но больше полезных веществ. Я всю одежду поменял, раньше свиньёй был, на двух стульях усидеть не мог», — сказал артист.

Кроме того, Садальский рассказал, что в конце 90-х годов уже пытался похудеть с помощью тайского средства. К сожалению, этот опыт оказался неудачным: у него началось выпадение волос, а после прекращения приёма вес быстро вернулся.

«Повесить есть куда»: Садальский высмеял президентскую медаль Анны Семенович
«Повесить есть куда»: Садальский высмеял президентскую медаль Анны Семенович

Ранее россиянам назвали побочки от бесконтрольного приёма «Оземпика». В стране зафиксирован значительный рост продаж этого лекарства, которое изначально разработано для лечения диабета, но часто применяется для снижения веса без консультации с врачом.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Станислав Садальский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar