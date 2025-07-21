Рай для бактерий: Россиян предупредили о новом заболевании из-за вейпов

Использование электронных сигарет оказывает вредное воздействие на ткани ротовой полости, способствуя развитию кариеса. Об этом предупредил стоматолог-хирург Денис Моисеев.

«Пропиленгликоль и глицерин в аэрозоле создают плёнку на зубах и слизистой, являясь питательной средой для патогенных бактерий. Это приводит к резкому увеличению количества бактерий, вызывающих кариес и пародонтит. Кроме того, никотин (даже в низких концентрациях) и сам аэрозоль подавляют функцию слюнных желез», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Важнейшим защитным механизмом является слюна, которая очищает рот от бактерий и остатков пищи, нейтрализует кислоты и восстанавливает эмаль зубов. Снижение слюноотделения напрямую связано с риском развития кариеса, воспалительных процессов в деснах и заболеваний слизистой оболочки, подчеркнул специалист.

Доктор также отметил, что химические вещества в составе пара электронных сигарет, такие как ароматизаторы, никотин и мелкие частицы, вызывают постоянное раздражение слизистой, что проявляется в виде покраснения, отёчности и чувства жжения.

Врач пояснил, что активизация пародонтопатогенных бактерий на фоне ослабленного иммунитета (из-за подавления никотином работы иммунных клеток) и хронического воспаления приводит к кровоточивости и отечности дёсен, а затем к разрушению связок зуба и костной ткани. Никотин, вызывая спазм сосудов, временно уменьшает кровоточивость, создавая иллюзию благополучия и откладывая визит к врачу, что может привести к прогрессированию заболевания до тяжёлой стадии.

Серьёзность и необратимость последствий зависят от продолжительности и интенсивности вейпинга, индивидуальных особенностей организма и своевременного отказа от вредной привычки. Чем раньше человек перестанет использовать электронные сигареты, тем больше вероятность уменьшить непоправимые повреждения.