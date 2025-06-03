«Заместительная терапия»: Нарколог объяснил, почему вейпы оказались куда опаснее сигарет

Вейпы были созданы как менее опасная замена сигаретам, однако вреда от них намного больше. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«Есть много случаев, связанные с гибелью потребителей вейпов. Есть случаи, когда он взрывался и уродовал лицо и руки. Уже все знают о попкорновом лёгком, который развивается у потребителей вейпов, это бронхиолиты, которые приводят к хоблу — хроническому обструктивному бронхиту лёгких. То же самое, что и при курении никотина. Создавали его для того, чтобы уменьшить вред или снизить вред, как заместительную терапию, но по итогу оказалось, что вреда от вейпов не меньше как минимум, а то, возможно, и гораздо больше», — пояснил медик.

Нарколог уточнил, что вейпы из-за различных ароматических добавок в составе приводят к обострению многих хронических патологий, например, бронхиальной астмы. У человека, по словам эксперта, могут быть возникнуть различные аллергические реакции вплоть до летального исхода с отёком Квинке.