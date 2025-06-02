«Чёрным» электронкам быть? Life.ru узнал у Госдумы риски от изъятия вейпов в России

В России всё чаще звучат разговоры о полном запрете вейпов, которыми увлеклись многие молодые и взрослые люди. Депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с Life.ru выразил мнение, что люди вряд ли начнут курить собранные в подпольной мастерской «курилки», если легально они продаваться перестанут.

«Полный запрет вейпов — это моя инициатива, в том числе я автор такого законопроекта. Приведёт это или не приведёт к подпольным продажам, будет зависеть от работы правоохранительных органов», — заявил он.

К сожалению, в настоящее время в рамках моратория на проведение проверок у Госдумы нет никакого контроля за тем, что курят люди в форме этих вейпов, в том числе молодые, отметил депутат. Необходимо либо восстановить этот жёсткий контроль, либо перейти к полному запрету, перекрыв продажу, перепродажу и ввоз электронок. Это позволит эффективно остановить распространение такого явления, утверждает Куринный.

Не думаю, что за неимением возможности купить электронную сигарету люди будут курить какие-то собранные подпольно устройства. Вряд ли эта инициатива может привести к такому, учитывая, что контроль будет на всех уровнях, начиная от таможни и заканчивая остальным. Когда полицейский не будет разбираться, что там, как запрещено, значит, человек, который с этим связан, будет привлекаться к ответственности. Алексей Куринный Депутат

В Госдуме не исключают, что люди, имеющие зависимость от никотина, после запретов вейпов будут переходить на другие устройства для курения. Но наш собеседник уверен, что будут и те, кто полностью откажется от никотина после введения запрета.

«Запрет различных систем нагревания табака возможен в будущем — после запрета вейпов. К этому надо идти аккуратно, постепенно. Сейчас планируется, что всё-таки часть людей после запрета вейпов полностью от них откажется», — отметил он.