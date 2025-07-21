Пар для мутаций: Вейпы меняют лицо и череп будущего ребёнка прямо в утробе матери

Курение вейпов во время беременности может негативно сказаться на здоровье и внешность будущего ребёнка. Пары от электронных сигарет считаются менее опасными, чем дым от обычных, но это не совсем так. Вдыхание таких смесей будущей мамой может привести к черепно-лицевым аномалиям у малыша, о чём свидетельствует опубликованное в журнале PLOS One исследование, на которое обратила внимание врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Компоненты вейп-жидкостей, такие, как ароматизаторы, пропиленгликоль и глицерин, могут влиять на организм, пишет она в своём Telegram. Учёные из Университета штата Огайо под руководством профессора анатомии Джеймса Крэя давали беременным мышам каждый день по четыре часа вдыхать пары безникотиновых жидкостей с разным соотношением пропиленгликоля (PG) и растительного глицерина (VG) — 30/70 и 50/50. Контрольная группа дышала чистым воздухом. У детёнышей самок, вдыхавших пары, был изменён череп – укоротилась лицевая часть и сузилась черепная коробка.

Результаты показывают, что вещества в вейп-парах могут влиять на развитие костей лица и черепа ещё до рождения. Это не значит, что у людей будет такой же эффект, но игнорировать риски нельзя.

По словам доктора, вейпы могут вызывать и другие проблемы со здоровьем: воспаления дыхательных путей, негативное влияние на сосуды и сердце, нарушения иммунной системы. Эти факторы особенно опасны для будущих мам и их детей, заключила врач.