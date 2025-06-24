«Организм скажет спасибо»: Россиян призвали вложить деньги в абонемент в спортзал вместо вейпов

Россия готовится к полному запрету продажи вейпов, подкрепляя это решение жёстким контролем за соблюдением. Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский заявил, что мнимая безвредность электронных сигарет спровоцировала всплеск никотиновой зависимости в стране. Об этом сообщает «Газета.ru».

Козловский подчёркивает, что это не формальный запрет, а взвешенный шаг ради общественного здоровья. Несмотря на удобство и доступность, вейпы наносят организму вред, сопоставимый с традиционными сигаретами. Медицинская экспертиза не видит принципиальной разницы в их разрушительном воздействии.

Опасения, что запрет вернёт курильщиков к обычным сигаретам, парламентарий считает необоснованными, поскольку оба продукта одинаково опасны. Он призывает россиян инвестировать в спортзал, а не в разрушение собственного здоровья.

«Поэтому главный выбор остаётся за человеком: продолжать разрушать себя или вложить эти же деньги, например, в абонемент в спортзал. Организм точно скажет спасибо», — отметил он.