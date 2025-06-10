В России учителям могут разрешить забирать вейпы у школьников

Российским учителям хотят дать право изымать вейпы у школьников. С такой идеей выступили глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«По экспертным оценкам, в стране регулярно курят около 15% школьников 13-15 лет и почти 19% детей 15-18 лет. Курят не только сигареты, но всё чаще переходят на продукцию без характерного запаха — вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака. А раз запаха нет, то нередко курят прямо на территории школ — во дворах, в уборных», — подчеркнул Миронов в беседе с 360.ru.

В настоящее время учитель, если заметит, что ребёнок курит вейп, может принять лишь дисциплинарные меры. Однако не может забрать предмет, который вредит здоровью. Депутаты новой поправкой предложили дать педагогам такое право. Учителя в таком случае смогут забирать у школьников сигареты, вейпы и алкогольные напитки. По словам парламентария, в учебных заведениях также строго запрещено продавать подобные продукты. Поэтому педагоги должны оперативно реагировать на нарушения.