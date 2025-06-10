В России учителям могут разрешить забирать вейпы у школьников
Депутаты Госдумы предложили дать право педагогам изымать вейпы у школьников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / B..Robinson
Российским учителям хотят дать право изымать вейпы у школьников. С такой идеей выступили глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«По экспертным оценкам, в стране регулярно курят около 15% школьников 13-15 лет и почти 19% детей 15-18 лет. Курят не только сигареты, но всё чаще переходят на продукцию без характерного запаха — вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака. А раз запаха нет, то нередко курят прямо на территории школ — во дворах, в уборных», — подчеркнул Миронов в беседе с 360.ru.
В настоящее время учитель, если заметит, что ребёнок курит вейп, может принять лишь дисциплинарные меры. Однако не может забрать предмет, который вредит здоровью. Депутаты новой поправкой предложили дать педагогам такое право. Учителя в таком случае смогут забирать у школьников сигареты, вейпы и алкогольные напитки. По словам парламентария, в учебных заведениях также строго запрещено продавать подобные продукты. Поэтому педагоги должны оперативно реагировать на нарушения.
Напомним, что ранее в Минздраве призвали полностью запретить вейпы в России, указав на большую увлечённость ими молодёжи. В Минпромторге поддержали идею, добавив, что тотальными запретами редко получается добиться желаемого, но в ситуации с электронными сигаретами такой подход необходим. Например, на днях выяснилось, что у каждого второго подростка-вейпера зафиксировано раздражение слизистой. Эксперты считают, что ситуация может перерасти в более серьёзные нарушения, требующие вмешательства пульмонолога.