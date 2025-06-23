«Перейдут на сигареты»: В Госдуме раскрыли, чем обернётся полный запрет на продажи вейпов

После полного запрета продажи вейпов часть курильщиков может перейти на сигареты. Об этом «Газете.ru» заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, подчеркнув, что главная цель инициативы — защита детей, которые практически не курят традиционные сигареты.

Леонов допустил возможный рост процента курильщиков табака, но акцентировал, что его риски изучены, а система профилактики отработана, в отличие от непредсказуемых последствий вейпинга. Особое внимание он уделил защите несовершеннолетних, указав, что полное закрытие онлайн и офлайн точек продаж усложнит детям доступ к устройствам, несмотря на существующие запреты. Главную задачу политик сформулировал, как очистку территории России от «дряни».

«У депутатов жёсткая позиция полностью запретить продажу вейпов в России ровно так, как запрещено в нескольких десятках стран мира. Мы не считаем, что будет достаточно много подпольных продаж, хотя не исключаем, что они будут — ровно так же, как есть подпольные продажи тех продуктов, товаров, которые запрещены в продаже в РФ, тем более, что контрафактных вейпов, которые сейчас продаются на территории РФ, достаточно большой процент», — отметил депутат.