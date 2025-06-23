В Госдуму внесут проект о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) разработали пакет законопроектов, направленных на полный запрет оптовой и розничной продажи никотинсодержащей продукции — в первую очередь вейпов и электронных сигарет. Документы поступят в нижнюю палату парламента в понедельник, 23 июня.

Авторами инициативы, как передаёт РИА «Новости», выступили лидер СРЗП Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В проекте предлагается внести изменения в КоАП РФ и ввести административную ответственность за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Штрафы для физических лиц составят от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 500 тысяч до 1 миллиона. Если нарушителем окажется продавец, отпустивший товар несовершеннолетнему, санкции будут ещё жёстче: от 300 до 500 тысяч для физлиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для компаний.

«Многие табачные лавки игнорируют действующие запреты, и если с ними не удаётся справиться по-хорошему, остаётся один путь — полный запрет», — заявил Миронов.

Он также подчеркнул, что количество пользователей вейпов в России растёт, несмотря на снижение популярности традиционных сигарет. По оценке экспертов, сегодня в стране насчитывается около 4 миллионов человек, использующих электронные никотиновые устройства.

Авторы инициативы также ссылаются на международный опыт: в 32 странах такие товары уже запрещены, а в 79 введены жёсткие ограничения на их рекламу и потребление в общественных местах.