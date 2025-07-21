Суд заблокировал права на «Мирамистин» из-за спора вокруг мнимой сделки на миллиард

Производство и продвижение одного из самых популярных антисептиков в России — «Мирамистина» — оказалось под угрозой из-за масштабного корпоративного конфликта. Как стало известно Life.ru, суд ввёл ограничительные меры в отношении компании-владельца препарата — ООО «Инфамед», запретив её гендиректору распоряжаться правами на «Мирамистин» (в форме раствора, мази и свечей) и на препарат «Окомистин» (глазные, ушные и назальные капли).

По информации из решения суда, оказавшегося в распоряжении редакции, ограничения касаются работы 164 медицинских представителей компании по всей России. Производство препаратов, участвующих в программах импортозамещения и поставляющихся по контрактам с Минобороны, фактически заморожено.

Судебный спор связан с действиями граждан Павла и Оксаны Хейфиц. Как утверждают представители собственников «Инфамеда» — Ирины Хугаевой и Виталия Николаева, супруги убедили Хугаеву заключить фиктивную сделку, передав им 50% доли компании по заниженной цене — всего за 7,5 млн рублей, тогда как реальная стоимость компании превышает миллиард.

На Хейфиц подано заявление о мошенничестве в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, материалы рассматриваются в ОЭБиПК УВД по ЮЗАО Москвы.

Сейчас идут параллельные арбитражные процессы:

24 июля назначено рассмотрение иска Хугаевой к Оксане Хейфиц о признании сделки недействительной (дело №А41-5314/25);

5 августа состоится заседание по делу о запрете отчуждать доли «Инфамеда» третьим лицам, кроме Хейфиц (дело №А41-12617/2025).