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21 июля, 15:38

В России заблокировали работу производителя антисептика «Мирамистин»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Aleksandar Malivuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Aleksandar Malivuk

Деятельность компании «Инфамед», производителя популярных препаратов «Мирамистин» и «Окомистин», приостановлена на всей территории России. Как сообщил ТАСС адвокат собственников компании Рубен Маркарьян, причиной стали ограничительные меры, наложенные судом.

По его словам, в рамках этих мер была заблокирована работа 164 медицинских представителей компании. Это повлияло на производство антисептиков, которые участвуют в программе импортозамещения и поставляются, в том числе, по контрактам с Минобороны РФ.

«Мирамистин» — один из самых популярных антисептиков на российском рынке. Его широко используют в медучреждениях, аптечном сегменте и в быту — от обработки ран до профилактики ОРВИ. По данным отраслевых аналитиков, ежегодные продажи препарата исчисляются миллиардами рублей.

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Марина Фещенко
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