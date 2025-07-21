В России заблокировали работу производителя антисептика «Мирамистин»
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Деятельность компании «Инфамед», производителя популярных препаратов «Мирамистин» и «Окомистин», приостановлена на всей территории России. Как сообщил ТАСС адвокат собственников компании Рубен Маркарьян, причиной стали ограничительные меры, наложенные судом.
По его словам, в рамках этих мер была заблокирована работа 164 медицинских представителей компании. Это повлияло на производство антисептиков, которые участвуют в программе импортозамещения и поставляются, в том числе, по контрактам с Минобороны РФ.
«Мирамистин» — один из самых популярных антисептиков на российском рынке. Его широко используют в медучреждениях, аптечном сегменте и в быту — от обработки ран до профилактики ОРВИ. По данным отраслевых аналитиков, ежегодные продажи препарата исчисляются миллиардами рублей.
Ранее россиянам рассказали, что популярные обезболивающие опасны для желудка. По словам врача, они могут вызвать эрозию, язву и кровотечение в ЖКТ.