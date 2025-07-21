В России заблокировали работу производителя антисептика «Мирамистин»

Деятельность компании «Инфамед», производителя популярных препаратов «Мирамистин» и «Окомистин», приостановлена на всей территории России. Как сообщил ТАСС адвокат собственников компании Рубен Маркарьян, причиной стали ограничительные меры, наложенные судом.

По его словам, в рамках этих мер была заблокирована работа 164 медицинских представителей компании. Это повлияло на производство антисептиков, которые участвуют в программе импортозамещения и поставляются, в том числе, по контрактам с Минобороны РФ.

«Мирамистин» — один из самых популярных антисептиков на российском рынке. Его широко используют в медучреждениях, аптечном сегменте и в быту — от обработки ран до профилактики ОРВИ. По данным отраслевых аналитиков, ежегодные продажи препарата исчисляются миллиардами рублей.