«К выходным обсохнем»: Синоптик рассказал, когда ждать солнце без туч в Москве
Синоптик Шувалов: К выходным в Москве и Подмосковье ожидается улучшение погоды
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К выходным в Москве и Подмосковье ожидается улучшение погоды — дожди прекратятся, а температура немного повысится. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил руководитель прогностического центра Александр Шувалов.
Он пояснил, что после кратковременной передышки в ночь на четверг осадки возобновятся днём, но будут менее интенсивными. По его словам, рост атмосферного давления в пятницу остановит конвекцию, что позволит региону окончательно просохнуть к 25 июля.
«Рост давления уже в пятницу приведёт к тому, что дожди прекратятся, конвекция стихнет и температура немножко повысится. Я думаю, что уже 25 июля будет солнце, и мы немножко обсохнем», — пообещал эксперт.
Шувалов добавил, что, несмотря на временное улучшение, жителям столичного региона стоит сохранять бдительность — новые подтопления возможны до конца недели.
Ранее Life.ru сообщал, что 21 июля дождь принёс в Москву рекордное количество осадков. В результате было перекрыто движение в некоторых районах столицы. Объём осадков достиг 50 литров на квадратный метр, а уровень воды в Яузе повысился на 2,5 метра.