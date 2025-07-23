Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 08:30

«К выходным обсохнем»: Синоптик рассказал, когда ждать солнце без туч в Москве

Синоптик Шувалов: К выходным в Москве и Подмосковье ожидается улучшение погоды

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

К выходным в Москве и Подмосковье ожидается улучшение погоды — дожди прекратятся, а температура немного повысится. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил руководитель прогностического центра Александр Шувалов.

Он пояснил, что после кратковременной передышки в ночь на четверг осадки возобновятся днём, но будут менее интенсивными. По его словам, рост атмосферного давления в пятницу остановит конвекцию, что позволит региону окончательно просохнуть к 25 июля.

«Рост давления уже в пятницу приведёт к тому, что дожди прекратятся, конвекция стихнет и температура немножко повысится. Я думаю, что уже 25 июля будет солнце, и мы немножко обсохнем», — пообещал эксперт.

Шувалов добавил, что, несмотря на временное улучшение, жителям столичного региона стоит сохранять бдительность — новые подтопления возможны до конца недели.

Life.ru узнал, как жара влияет на продуктивность и что заставляет удалёнщиков вернуться в офис
Life.ru узнал, как жара влияет на продуктивность и что заставляет удалёнщиков вернуться в офис

Ранее Life.ru сообщал, что 21 июля дождь принёс в Москву рекордное количество осадков. В результате было перекрыто движение в некоторых районах столицы. Объём осадков достиг 50 литров на квадратный метр, а уровень воды в Яузе повысился на 2,5 метра.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Московская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar