«К выходным обсохнем»: Синоптик рассказал, когда ждать солнце без туч в Москве

К выходным в Москве и Подмосковье ожидается улучшение погоды — дожди прекратятся, а температура немного повысится. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил руководитель прогностического центра Александр Шувалов.

Он пояснил, что после кратковременной передышки в ночь на четверг осадки возобновятся днём, но будут менее интенсивными. По его словам, рост атмосферного давления в пятницу остановит конвекцию, что позволит региону окончательно просохнуть к 25 июля.

«Рост давления уже в пятницу приведёт к тому, что дожди прекратятся, конвекция стихнет и температура немножко повысится. Я думаю, что уже 25 июля будет солнце, и мы немножко обсохнем», — пообещал эксперт.