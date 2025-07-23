Life.ru узнал, как жара влияет на продуктивность и что заставляет удалёнщиков вернуться в офис

В летние месяцы продуктивность работников может снижаться при жаркой погоде, а часть сотрудников и вовсе могут уволиться на этот период. Спасти ситуацию могут кондиционеры, из-за которых даже удалёнщики готовы вернуться в офис.

Как показали данные исследования экспертов бренда климатической техники Kalashnikov, которые есть в распоряжении Life.ru, почти половина опрошенных работников (46%) признались, что они быстрее устают, им сложно сосредоточиться на рабочих задачах из-за жары. Каждый десятый (9%) начинает постоянно прокрастинировать. Страдает от высоких температур и эмоциональная сфера: 23% чаще раздражаются без видимых причин, теряют мотивацию, 8% жалуются на плохое настроение. А 16% отмечают агрессивность и раздражительность со стороны коллег.

Треть россиян (37%) отметили — сохранять продуктивность в жару помогает кондиционер. Так, 25% мечтает о нем, чтобы стать эффективнее, а 21% совсем не может работать без кондиционирования.

«Несмотря на то, что большинство людей хотят, чтобы в офисе было хорошее кондиционирование воздуха, среди коллег нередко возникают разногласия», — указывают эксперты.

Так, 20% опрошенных сказали, что их раздражает постоянное обсуждение жары и холода в помещении. Ещё 14% отметили частые конфликты в коллективе — часть коллег жалуется на сквозняки, а часть — на изнуряющую жару. При этом удалёнщики нередко завидуют обладателям кондиционера — 10% мечтают о нём, почти столько же (8%) ходят летом в офис, чтобы работать в комфортных условиях.

«Кондиционер в офисе должен поддерживать комфортную температуру воздуха и не мешать работе шумом, сквозняками. Хорошо подходят инверторные модели — они поддерживают заданную температуру, поэтому сотрудники не отвлекаются на споры «то жарко, то холодно». Система фильтров и технология ионизации обеспечивает чистоту воздуха в офисном помещении», — рассказал Сергей Исюк, коммерческий директор Kalashnikov.

Некоторые люди кардинально решают вопрос падения работоспособности в жару — уходят в отпуск (7%) или увольняются на летний период (4%).

Есть и те, кто любит жару — 9% участников опроса сказали, что жаркая погода их бодрит и работать становится легче.