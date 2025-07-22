Не пощадит никого: Как пережить магнитную бурю 24 июля, которая обрушится на Землю в новолуние
Отметьте в своих календарях: 24 июля ожидается магнитная буря. Как это повлияет на наше самочувствие и технику и к чему стоит быть готовым — читайте в материале Life.ru.
Магнитные бури в Москве: какой силы случится геошторм и как долго продлится. Обложка © «Шедеврум»
Готовьтесь, 24 июля небесная канцелярия готовит нам двойной удар. В день, когда мистическое новолуние, переходящее из водной стихии Рака в огненную стихию Льва, уже само по себе наполнит атмосферу нестабильностью, Землю накроет мощная магнитная буря. Это зловещее совпадение грозит обернуться настоящим испытанием для здоровья и самочувствия, а некоторым придётся столкнуться с непредвиденными последствиями. Какой силы будет магнитная буря, что нельзя делать 24 июля и кто в зоне риска — рассказывает Life.ru.
Магнитная буря 24 июля 2025: какой силы
Какой силы будет магнитная буря 24 июля. Фото © time-in.ru
24 июля ожидается магнитная буря уровня Kp 5 — довольно сильное геомагнитное возмущение. Хотя Kp – индекс 5 не относится к экстремальным значениям, такая буря может оказать заметное влияние на самочувствие метеозависимых людей и работу технических систем. По данным метеорогических служб, магнитная буря 24 июля начнётся в ночь с 23-го на 24-е число и закончится после 18 часов вечера.
Кто в зоне риска 24 июля, когда будет бушевать магнитная буря
Какие люди почувствуют себя плохо во время магнитной бури 24 июля. Фото © «Шедеврум»
Влияние магнитной бури 24 июля на здоровье людей может проявляться головными болями, мигренями, скачками артериального давления, бессонницей, повышенной утомляемостью, раздражительностью и обострением хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и вегетососудистой дистонией.
Магнитная буря уровня Kp 5 не представляет прямой угрозы для жизни, но может вызвать дискомфорт и ухудшение самочувствия. В редких случаях возможны нарушения в работе электроники, спутниковой связи и навигационных систем.
Магнитная буря 24 июля: что нельзя делать
Что нельзя делать в период магнитной бури 24 июля и на следующий день. Фото © «Шедеврум»
В период магнитной бури 24 июля и на следующий день рекомендуется снизить физическую активность, избегать стрессовых ситуаций, обеспечить себе полноценный отдых и сон, а также следовать рекомендациям лечащего врача, если у вас есть хронические заболевания. Полезно пить больше воды, отказаться от алкоголя и кофеина, а также употреблять в пищу продукты, богатые магнием и калием. Не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе, но избегайте длительного пребывания на открытом солнце.
Вот и получается, что 24 июля готовит нам непростой период. Сочетание опасного новолуния и магнитной бури создаст коктейль из нестабильных энергий, способных повлиять как на наше самочувствие, так и на работу техники. Будьте внимательны к своему здоровью, прислушивайтесь к рекомендациям специалистов и постарайтесь провести этот день максимально спокойно, минимизируя риски. А ранее Life.ru рассказывал, как 41 000 лет назад человечество чуть не вымерло из-за геомагнитной катастрофы.