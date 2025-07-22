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22 июля, 00:00

Обязательно берём дождевик: Ветврач объяснил, как правильно гулять с собаками при осадках

Ветеринар Шеляков: В дождливую погоду нужно сокращать время выгула собак

Сокращайте время выгула собак в дождливую погоду. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Сокращайте время выгула собак в дождливую погоду. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Cобаки являются социальными животными, которым необходимо общение и регулярные прогулки в любую погоду. Врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru предупредил, что приучение питомцев, особенно мелких и средних пород, к домашнему туалету нарушает их естественные инстинкты, так как в природе животные не справляют нужду в своём логове.

Однако дождливая погода создаёт дискомфортные условия как для людей, так и для животных. Мокрая шерсть теряет теплоизоляционные свойства, особенно при ветре, что может привести к переохлаждению и заболеваниям дыхательных путей или циститам. Летом риск заражения выше из-за большего количества инфекций в окружающей среде.

Поэтому совет для прогулок в дождливые дни обычный: сократить время прогулок, не допускать намокания. Можно использовать дождевички, пледики и так далее, чтобы можно было собачку обтереть, ботиночки и прочую атрибутику. Да, это хлопотно, может быть, одевать собачку, но это для её здоровья.

Михаил Шеляков

Врач-ветеринар

Поэтому совет для прогулок в дождливые дни обычный: сократить время прогулок, не допускать намокания. Можно использовать дождевички, пледики и так далее, чтобы можно было собачку обтереть, ботиночки и прочую атрибутику. Да, это хлопотно, может быть, одевать собачку, но это для её здоровья.
Поэтому совет для прогулок в дождливые дни обычный: сократить время прогулок, не допускать намокания. Можно использовать дождевички, пледики и так далее, чтобы можно было собачку обтереть, ботиночки и прочую атрибутику. Да, это хлопотно, может быть, одевать собачку, но это для её здоровья.
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Особое внимание ветеринар уделил вопросу гигиены, подчеркнув необходимость уборки за собаками даже в плохую погоду. Он объяснил, что в лужах быстро распространяются различные инфекции, включая кишечные палочки, которые могут представлять опасность как для других животных, так и для людей.

«Приучайте её, возможно, ещё к фену. Если мы всё-таки намокли, какой бы дождевичок ни был, всё равно лапками они могут, особенно низенькие породы, набрасывать на себя воду, на животик. Получается он грязный, получается он у нас влажный. И хотя бы дома мы должны всё это просушить», — заключил Шеляков.

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Ранее экономист рассказал Life.ru о стоимости содержания домашних питомцев в Москве и регионах. По его словам, содержание собак обходится, как правило, в 2–3 раза дороже, чем содержание кошек, и может варьироваться в зависимости от множества факторов.

Ольга Годуненко
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