Какие породы собак живут очень мало. Даже не верится, что это — цифры статистики

Продолжительность жизни собаки зависит от множества факторов, включая генетику, размер, предрасположенность к заболеваниям, качество ухода и даже образ жизни. Крупные породы, как правило, живут меньше мелких, а собаки с определёнными особенностями строения, такими как брахицефалия (укороченная морда), сталкиваются с дополнительными проблемами со здоровьем. Давайте рассмотрим некоторые из этих пород подробнее.

1. Доги (7–10 лет)

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Garrett

Величественные и добрые гиганты собачьего мира, доги, к сожалению, живут относительно недолго. Их большой размер и быстрый рост приводят к повышенной нагрузке на сердце и суставы. Дисплазия тазобедренного сустава, кардиомиопатия и заворот желудка — распространённые проблемы у этой породы.

2. Сенбернары (8–10 лет)

Фото © Shutterstock / FOTODOM / HannahMmiller

Известные своей силой и преданностью, сенбернары также относятся к крупным породам с относительно короткой продолжительностью жизни. Помимо проблем с суставами и сердцем, они предрасположены к онкологическим заболеваниям, таким как остеосаркома.

3. Мастифы (8–12 лет)

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Monica Arauz

Мощные и внушительные мастифы, несмотря на свою физическую силу, сталкиваются с теми же проблемами, что и другие крупные породы: дисплазией суставов, кардиомиопатией, онкологическими заболеваниями.

4. Ирландские волкодавы (6–8 лет)

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Yaumenenka

Одна из самых высоких собак в мире, ирландские волкодавы, к сожалению, имеет самую короткую продолжительность жизни среди гигантских пород. Их быстрый рост и большой размер создают огромную нагрузку на организм, что приводит к раннему развитию сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

5. Французские бульдоги (5–10 лет)

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inna photographer

Популярность французских бульдогов постоянно растёт, но их брахицефалическое строение черепа влечёт за собой ряд проблем со здоровьем. Укороченные дыхательные пути затрудняют дыхание, что приводит к перегреву, аномалиям строения гортани и трахеи. Они также предрасположены к кожным заболеваниям и проблемам с позвоночником. Французские бульдоги, к сожалению, возглавляют список пород с самой короткой жизнью. В среднем они живут всего около четырёх с половиной лет, а рекордсмены-долгожители редко переступают порог в 11 лет. По сравнению с другими породами это очень небольшой срок.

6. Английские бульдоги (8–10 лет)

Фото © Shutterstock / FOTODOM / harry plus harry

Ещё одна брахицефалическая порода, английские бульдоги, также страдает от проблем с дыханием, кожных заболеваний и дисплазии суставов. У них часто встречаются врождённые пороки сердца и проблемы с репродуктивной системой.

8. Ротвейлеры (8–10 лет)

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mariya Kuzema

Собаки породы ротвейлер предрасположены к онкологическим заболеваниям, таким как остеосаркома и лимфома, а также к дисплазии тазобедренного и локтевого суставов. Что значительно сокращает продолжительность их жизни.

9. Бернские зенненхунды (7–8 лет)

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Richard Nantais

Эти красивые и добрые собаки имеют высокий риск развития онкологических заболеваний, включая гистиоцитоз и лимфосаркому. Они также предрасположены к завороту желудка, который может быть смертельно опасным.