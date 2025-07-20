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20 июля, 11:25

«Не привела умирать!» Россиянка объяснила, почему поселила двух дочек в пещере в Индии

Россиянка, поселившаяся с детьми в пещере в Индии, заявила, что любит природу

Пещера. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Пещера. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Россиянка Нина Кутина, поселившаяся с детьми в пещере в Индии, заявила, что её семье не угрожала опасность и умирать они не собирались. Всё дело якобы в любви к природе и путешествиям. Женщина подчеркнула, что её дочери уже бывали в джунглях и на этот раз чувствовали себя счастливо.

Нина Кутина, поселившаяся с детьми в пещере в Индии, заявила, что любит природу. Видео © Пятый канал

«Мы не умирали. И я не привела своих дочерей умирать в джунглях. Они не чувствовали себя плохо... Мы просто любим природу, потому что она даёт нам здоровье. Она даёт нам возможность ходить без обуви по земле и мыться в водопаде, а это очень ценно. Это не то же самое, что жить в доме», — цитирует россиянку Пятый канал со ссылкой на агентство ANI.

У дочек, по словам матери, было где спать и принимать пищу. Тем не менее власти Индии не оценили взгляды Ирины, поэтому собираются депортировать её вместе с наследницами в Россию.

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Напомним, ранее в Индии нашли россиянку, живущую в пещере в джунглях с двумя маленькими детьми. После оползня в отдалённой местности штата Керала полиция обнаружила 40-летнюю гражданку РФ Нину Кутину и её детей (6 и 4 года). Семья провела почти две недели в пещере, практически полностью отрезанная от мира. Старший сын женщины погиб в 2024 году, а местонахождение младшего остаётся неизвестным.

Борис Эльфанд
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