«Не привела умирать!» Россиянка объяснила, почему поселила двух дочек в пещере в Индии

Россиянка Нина Кутина, поселившаяся с детьми в пещере в Индии, заявила, что её семье не угрожала опасность и умирать они не собирались. Всё дело якобы в любви к природе и путешествиям. Женщина подчеркнула, что её дочери уже бывали в джунглях и на этот раз чувствовали себя счастливо.

Нина Кутина, поселившаяся с детьми в пещере в Индии, заявила, что любит природу. Видео © Пятый канал

«Мы не умирали. И я не привела своих дочерей умирать в джунглях. Они не чувствовали себя плохо... Мы просто любим природу, потому что она даёт нам здоровье. Она даёт нам возможность ходить без обуви по земле и мыться в водопаде, а это очень ценно. Это не то же самое, что жить в доме», — цитирует россиянку Пятый канал со ссылкой на агентство ANI.

У дочек, по словам матери, было где спать и принимать пищу. Тем не менее власти Индии не оценили взгляды Ирины, поэтому собираются депортировать её вместе с наследницами в Россию.