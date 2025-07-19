Остров, в пещере которого 30 лет жил отшельник, выставили на продажу

Шотландский остров Инш, в пещере которого 30 лет жил мужчина, выставили на продажу за 670 тысяч долларов (около 52,4 млн рублей по текущему курсу). Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

«Остров Инш представляет собой поистине уникальную возможность приобрести один из последних нетронутых частных островов Шотландии», — заявил директор агентства по продаже Кэмерон Эвер в беседе с изданием.

Необитаемый остров площадью 36,4 гектара, расположенный на Внутренних Гебридских островах, привлекает внимание своей нетронутой природой. В течение 30 лет в пещере на острове жил отшельник Дэвид Брирли, который в завещании просил сохранить остров необитаемым. Однако решение Национального фонда Шотландии о продаже острова было обусловлено расходами на его содержание.

В агентстве недвижимости уточнили, что при наличии разрешения на строительство остров станет идеальным местом для экологичного проживания, приёма гостей, съёмок или оздоровительного центра. Отмечается, в будущем на этой территории можно будет разместить глэмпинги или даже небольшую органическую ферму.

На территории обитают редкие птицы и тюлени, а в прибрежных водах можно встретить дельфинов. Потенциальным владельцам также доступны каякинг и исследование диких троп.