В Индии нашли россиянку, живущую в пещере в джунглях с двумя маленькими детьми

После оползня в отдалённой местности штата Керала, Индия, полиция нашла 40-летнюю гражданку России Нину Кутину и её двоих детей (6 и 4 года). Как сообщает PTI, семья провела почти две недели в пещере, практически полностью отрезанная от мира.

«Мы были очень удивлены, когда нашли женщину и двух детей в таких условиях. К счастью, они не были ранены и находились в относительно хорошем состоянии», — рассказали в полиции.

Россиянка, прибывшая в Индию по деловой визе несколько лет назад, отправилась из Гоа в духовный прибрежный город Гокарна, известный своими глубокими религиозными и медитативными традициями. Увлёкшись индуизмом и индийскими духовными практиками, женщина решила поселиться в лесистых холмах с детьми. Семья обосновалась в естественной пещере, окружённой густым лесом. Женщина превратила пещеру в духовное пристанище, установив идола Рудры (одна из форм индуистского бога Шивы) и проводя дни за совершением пуджи и медитацией.

Сообщается, что она питалась лесными плодами, хотя полиция пока не установила, как она и её дети добывали еду и воду во время своего пребывания в дикой местности. Как выяснилось, виза Кутиной истекла в 2017 году. Семью вывезли из леса и предоставили временное жильё. В ближайшее время их отправят в Бангалор для последующей депортации.