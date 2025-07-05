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5 июля, 09:36

Двух брошенных «детей-призраков» нашли в итальянском лесу

Corriere della Sera: Отец-фанатик бросил детей в лесу из-за страха перед ковидом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Недалеко от деревни Лауриано в итальянском регионе Пьемонт спасатели обнаружили двух мальчиков — 9 и 6 лет — которые годами жили в изоляции в лесу. Их обнаружили после апрельского наводнения. Семье пришлось эвакуироваться, и в ходе ликвидации последствий стихийного бедствия спасатели наткнулись на малышей. При этом мальчики едва умели говорить и по-прежнему носили подгузники, несмотря на свой возраст. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, братья родились в Германии, а затем вместе с родителями переехали в Италию. Семья поселилась в доме в 30 километрах к востоку от Турина, но не зарегистрировала новорождённых. Из-за нежелания родителей общаться с внешним миром мальчики не ходили ни в школу, ни к врачам. Как выяснилось, отец семейства принял радикальное решение из-за страха перед инфекциями, главным образом — коронавирусом. Он отказался вакцинировать детей и не разрешал им носить маски. В своих объяснениях отец отрицает фанатизм и считает, что «обеспечил сыновьям всё необходимое» — пищу, воду, электричество и игрушки.

«Дети были привезены из Германии и спрятаны в лесу, чтобы их никто не нашёл. Таким образом они превратились в двух призраков», — приводит Corriere слова источника, знакомого с делом.

Мать не принимала участия в уходе за детьми и проявляла равнодушие ко всем бытовым вопросам. По информации газеты, это стало одной из причин, по которым суд лишил обоих родителей родительских прав. Братья сейчас находятся в специальном приюте под опекой социальной службы. Местная прокуратура уже начала процедуру усыновления детей. Представители органов опеки заявляют, что сделают всё возможное, чтобы обеспечить мальчикам регулярное образование, медицинское наблюдение и психологическую помощь.

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Полина Никифорова
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