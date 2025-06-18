Во Франции нотариус нашёл в стене золотые монеты на 297 млн рублей

В Париже на аукционе был продан редкий клад — сундук, наполненный древними золотыми монетами. Вырученная сумма составила 3,3 миллиона евро, что эквивалентно примерно 297 миллионам рублей. Об этом сообщило британское издание The Times.

Уникальная находка была сделана нотариусом, который занимался делами умершего француза по имени Пол Нарс. Последний проживал в небольшом городке и, как выяснилось, был страстным коллекционером древностей. После его смерти летом 2024 года стало известно, что у Нарса не осталось родственников. Узнав от соседей о его увлечении, нотариус решил провести самостоятельный поиск возможных ценностей.

Интуиция не подвела — за старой картиной в кладовке он обнаружил тайник, в котором хранился массивный сундук, набитый золотыми монетами. Всего было найдено около тысячи артефактов, среди которых оказались экземпляры времён Македонской империи (336–323 гг. до н. э.), а также редкие монеты времён правления Людовиков.

Особую ценность представляют 172 «наполеондора» — золотые монеты номиналом 20 франков. Их стоимость предварительно оценена в 100 тысяч евро (примерно 9 миллионов рублей). Эти монеты будут выставлены на продажу отдельно. По словам экспертов, Пол Нарс обладал выдающимся чутьём и вкусом коллекционера. Однако он оставался неизвестным в кругах профессиональных нумизматов, что делает его коллекцию ещё более загадочной.