Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 12:09

Кольца, пуговицы, тайны: Археологи нашли загадочный клад под асфальтом в старой Москве

В Замоскворечье обнаружили набор московской мастерицы XVII века

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Во время археологических раскопок на Большой Татарской улице в районе Замоскворечья археологи обнаружили набор принадлежностей московской мастерицы XVII века. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Название улицы восходит к Татарской слободе, существовавшей здесь еще в XVII веке — впервые она упоминается в грамоте 1619 года. Именно в этом историческом районе были найдены женские аксессуары для рукоделия: запонки с эмалевой вставкой, наперсток, подвесные пуговицы из цветного металла, декоративные накладки, а также, предположительно, девичье колечко.

Фото © Департамент культурного наследия города Москвы

Фото © Департамент культурного наследия города Москвы

«После реставрации все предметы, найденные на этом участке, поступят в музейный фонд как часть коллекции, посвященной жизни и быту мастериц Москвы XVII века», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Собранная коллекция включает 1203 артефакта, отражающих повседневную жизнь горожан XV–XIX веков. В их числе — баночки для кремов, стеклянные емкости от фабрики Егора Саватюгина и фарфоровые статуэтки, включая стеклянную фигурку пса с ошейником. Все экспонаты уже прошли консервацию.

Фото © Департамент культурного наследия города Москвы

Фото © Департамент культурного наследия города Москвы

За последние 14 лет археологи обнаружили в Москве более 120 тысяч предметов, из них свыше 47 тысяч были переданы в музеи за последние пять лет.

А ранее Life.ru рассказывал, как археологам в Москве удалось обнаружить изразцы из красной глины 400-летней давности, на которых изображены кошки в коронах.

Подводная лодка и бюст Алигьери: в каких парках Москвы можно найти интересные памятники
Подводная лодка и бюст Алигьери: в каких парках Москвы можно найти интересные памятники
Марина Фещенко
  • Новости
  • Культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar