Кольца, пуговицы, тайны: Археологи нашли загадочный клад под асфальтом в старой Москве

Во время археологических раскопок на Большой Татарской улице в районе Замоскворечья археологи обнаружили набор принадлежностей московской мастерицы XVII века. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Название улицы восходит к Татарской слободе, существовавшей здесь еще в XVII веке — впервые она упоминается в грамоте 1619 года. Именно в этом историческом районе были найдены женские аксессуары для рукоделия: запонки с эмалевой вставкой, наперсток, подвесные пуговицы из цветного металла, декоративные накладки, а также, предположительно, девичье колечко.

Фото © Департамент культурного наследия города Москвы

«После реставрации все предметы, найденные на этом участке, поступят в музейный фонд как часть коллекции, посвященной жизни и быту мастериц Москвы XVII века», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Собранная коллекция включает 1203 артефакта, отражающих повседневную жизнь горожан XV–XIX веков. В их числе — баночки для кремов, стеклянные емкости от фабрики Егора Саватюгина и фарфоровые статуэтки, включая стеклянную фигурку пса с ошейником. Все экспонаты уже прошли консервацию.

Фото © Департамент культурного наследия города Москвы