Кольца, пуговицы, тайны: Археологи нашли загадочный клад под асфальтом в старой Москве
В Замоскворечье обнаружили набор московской мастерицы XVII века
Обложка © DALL-E / Life.ru
Во время археологических раскопок на Большой Татарской улице в районе Замоскворечья археологи обнаружили набор принадлежностей московской мастерицы XVII века. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Название улицы восходит к Татарской слободе, существовавшей здесь еще в XVII веке — впервые она упоминается в грамоте 1619 года. Именно в этом историческом районе были найдены женские аксессуары для рукоделия: запонки с эмалевой вставкой, наперсток, подвесные пуговицы из цветного металла, декоративные накладки, а также, предположительно, девичье колечко.
Фото © Департамент культурного наследия города Москвы
«После реставрации все предметы, найденные на этом участке, поступят в музейный фонд как часть коллекции, посвященной жизни и быту мастериц Москвы XVII века», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Собранная коллекция включает 1203 артефакта, отражающих повседневную жизнь горожан XV–XIX веков. В их числе — баночки для кремов, стеклянные емкости от фабрики Егора Саватюгина и фарфоровые статуэтки, включая стеклянную фигурку пса с ошейником. Все экспонаты уже прошли консервацию.
Фото © Департамент культурного наследия города Москвы
За последние 14 лет археологи обнаружили в Москве более 120 тысяч предметов, из них свыше 47 тысяч были переданы в музеи за последние пять лет.
А ранее Life.ru рассказывал, как археологам в Москве удалось обнаружить изразцы из красной глины 400-летней давности, на которых изображены кошки в коронах.