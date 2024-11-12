400-летних кошек в коронах нашли при раскопках в Москве
Археологи из Москвы нашли изразцы с кошками в коронах, которым больше 400 лет
Изразцы с кошкой в короне, которым больше 400 лет. Обложка © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Археологам в Москве удалось обнаружить изразцы из красной глины 400-летней давности, на которых изображены кошки в коронах. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Во время работ на двух археологических площадках столицы были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции. Их примерный возраст — около 400 лет. Оба изделия были изготовлены московскими мастерами», — говорится в сообщении.
Специалисты объяснили, что ранее подобными изразцами украшали городские дома. На них изображали сказочные или исторические сюжета, а также домашних и мифических животных. Также ими облицовывали печи. Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что изразцы были найдены на Тверской улице и на территории Чижевского подворья.
Находка, как надеются специалисты, немного приоткроет завесу городской жизни москвичей XVII века. На данный момент можно уверенно говорить о том, что почетание кошек в изобразительном искусстве было популярно и четыре века назад. Найденные экземпляры проходят процесс реставрации, что обычно занимается от поутора недель до нескольких месяцев. После завершения работ их передадут в музейный фонд.
А ранее Life.ru рассказал, как в польском городе Хелм в результате археологических раскопок были обнаружены останки обезглавленного мальчика. Могила была отмечена столбами, а сам скелет засыпан камнями. С помощью таких методом в Средние века боролись с вампирами.