Мужчина пытался ввезти в РФ из США 12 серебряных монет и трилобита
Таможня Москвы остановила россиянина с монетами XIX века и трилобитом
Серебряные монеты и трилобит. Обложка © Пресс-служба ФТС
Российские таможенники во Внуково остановили гражданина РФ, прибывшего из Лос-Анджелеса (через Стамбул). В его багаже были обнаружены 12 серебряных долларов, датируемых XIX веком, а также окаменелость трилобита – древнего морского членистоногого, жившего в палеозойскую эру. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
Пассажир заявил, что собирался ввезти эти изделия в свою личную коллекцию и не знал о необходимости их декларирования. Однако экспертиза показала, что его находки имеют значительную культурную ценность. Монеты, номиналом в один доллар США, датируются периодом с 1878 по 1921 годы и изготовлены из сплава на основе серебра. Все они сертифицированы и имеют голографическую защитную марку, что подтверждает их подлинность и ценность для коллекционеров.
Кроме того, среди обнаруженных предметов оказался трилобит — окаменелость, относящаяся к палеозойской эре и существовавшая около 542-488 миллионов лет назад. В результате происшествия все предметы были изъяты, а по данному факту проводится проверка.
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