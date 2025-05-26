Мужчина пытался ввезти в РФ из США 12 серебряных монет и трилобита

Пассажир заявил, что собирался ввезти эти изделия в свою личную коллекцию и не знал о необходимости их декларирования. Однако экспертиза показала, что его находки имеют значительную культурную ценность. Монеты, номиналом в один доллар США, датируются периодом с 1878 по 1921 годы и изготовлены из сплава на основе серебра. Все они сертифицированы и имеют голографическую защитную марку, что подтверждает их подлинность и ценность для коллекционеров.