Затонувший в 16 веке итальянский торговый корабль нашли у берегов Франции

В Средиземном море, близ берегов Франции, на глубине 2,5 километра обнаружен затонувший корабль, датируемый XVI веком. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

Судно было найдено в районе коммуны Раматюэль, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Размеры корабля составляют 30 на 7 метров. Эта находка является самым глубоководным затонувшим судном, когда-либо обнаруженным во французских территориальных водах. Предыдущий рекорд принадлежал подводной лодке La Minerve, найденной у берегов Тулона на глубине 2300 метров.

Корабль обнаружили во время учений ВМС Франции в марте, но информацию обнародовали в рамках конференции ООН по океанам в Ницце. По предварительным данным, найденный корабль — торговое судно из Северной Италии (Лигурии). На борту обнаружены десятки керамических изделий, тарелки, кувшины для воды с геометрическими и растительными узорами, а также шесть железных пушек.

Археологи отметили хорошую сохранность груза, но также обнаружили современные отходы: банки из-под газировки и пластиковые упаковки от йогурта. Учёные планируют продолжить изучение судна для определения его принадлежности и причин затопления, включая создание 3D-модели и отбор проб в начале 2026 года.