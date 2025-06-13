Затонувший в 16 веке итальянский торговый корабль нашли у берегов Франции
Franceinfo: У берегов Франции обнаружен затонувший торговый корабль XVI века
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В Средиземном море, близ берегов Франции, на глубине 2,5 километра обнаружен затонувший корабль, датируемый XVI веком. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.
Судно было найдено в районе коммуны Раматюэль, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Размеры корабля составляют 30 на 7 метров. Эта находка является самым глубоководным затонувшим судном, когда-либо обнаруженным во французских территориальных водах. Предыдущий рекорд принадлежал подводной лодке La Minerve, найденной у берегов Тулона на глубине 2300 метров.
Корабль обнаружили во время учений ВМС Франции в марте, но информацию обнародовали в рамках конференции ООН по океанам в Ницце. По предварительным данным, найденный корабль — торговое судно из Северной Италии (Лигурии). На борту обнаружены десятки керамических изделий, тарелки, кувшины для воды с геометрическими и растительными узорами, а также шесть железных пушек.
Археологи отметили хорошую сохранность груза, но также обнаружили современные отходы: банки из-под газировки и пластиковые упаковки от йогурта. Учёные планируют продолжить изучение судна для определения его принадлежности и причин затопления, включая создание 3D-модели и отбор проб в начале 2026 года.
Ранее Life.ru писал, что в Карибском море обнаружены сокровища с испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего около 300 лет назад. Стоимость найденного оценивается в 20 миллиардов долларов. Корабль был взорван британцами в 1708 году. Среди найденных артефактов — монеты, китайский фарфор и орудия XVII века.