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12 июня, 01:56

Автовоз с тремя тысячами машин и электрокаров уже неделю горит в Тихом океане

Горящий в Тихом океане автовоз. Обложка © news.uscg.mil

Горящий в Тихом океане автовоз. Обложка © news.uscg.mil

Уже неделю в Тихом океане бушует пожар на грузовом судне Morning Midas, перевозившем около 3000 автомобилей, среди которых примерно 800 электромобилей. Об этом сообщила Береговая охрана США. Пламя охватило ролкер, нанеся ему серьёзные повреждения.

На фотографиях, сделанных Береговой охраной США с воздуха, видны значительные повреждения судна. В ведомстве отметили, что находятся в тесном контакте со спасателями судовладельческой компании Zodiac Maritime. Последние разрабатывают планы по окончательной ликвидации очагов возгорания и буксировке автовоза.

Причины пожара пока не установлены. Эксперты предполагают, что возгорание могло произойти из-за аккумуляторов электромобилей, известных своей повышенной пожароопасностью.

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Напомним, 5 июня в Тихом океане экипаж бросил горящее судно-автовоз под названием Morning Midas, перевозившее около 3000 автомобилей. Возгорание началось на восьмой день рейса из Китая в Мексику. Экипаж из 22 человек эвакуировался на спасательных шлюпках и был спасён проходящим мимо торговым судном. Власти и спасательные службы оценивают возможные экологические риски, учитывая масштаб пожара и груз.

Антон Голыбин
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