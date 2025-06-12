Автовоз с тремя тысячами машин и электрокаров уже неделю горит в Тихом океане

Уже неделю в Тихом океане бушует пожар на грузовом судне Morning Midas, перевозившем около 3000 автомобилей, среди которых примерно 800 электромобилей. Об этом сообщила Береговая охрана США. Пламя охватило ролкер, нанеся ему серьёзные повреждения.

На фотографиях, сделанных Береговой охраной США с воздуха, видны значительные повреждения судна. В ведомстве отметили, что находятся в тесном контакте со спасателями судовладельческой компании Zodiac Maritime. Последние разрабатывают планы по окончательной ликвидации очагов возгорания и буксировке автовоза.

Причины пожара пока не установлены. Эксперты предполагают, что возгорание могло произойти из-за аккумуляторов электромобилей, известных своей повышенной пожароопасностью.