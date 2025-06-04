В Тихом океане бросили дрейфовать горящее судно с 3000 автомобилей на борту

В Тихом океане возник пожар на судне-автовозе Morning Midas, которое перевозило около 3000 автомобилей, в том числе около 800 электрокаров. По информации Bloomberg, возгорание началось на восьмой день рейса из Китая в Мексику. Дым появился из одного из отсеков.

Экипаж из 22 человек попытался ликвидировать огонь при помощи бортовых систем, но им не удалось справиться с пламенем. Моряки эвакуировались на спасательных шлюпках и вскоре нашли пристанище на проходящем мимо торговом судне.

Пока никто не смог установить причины возгорания. Эксперты предполагают, что источник проблемы может скрываться в аккумуляторах электромобилей, которые славятся своей повышенной пожароопасностью. В настоящее время судно остаётся бесконтрольным. Власти и спасательные службы оценивают возможные экологические риски, учитывая масштаб пожара и груз.