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4 июня, 18:46

В Тихом океане бросили дрейфовать горящее судно с 3000 автомобилей на борту

Bloomberg: Корабль с 3000 автомобилей на борту бросили в Тихом океане из-за пожара

Обложка © Freepik / tawatchai07

Обложка © Freepik / tawatchai07

В Тихом океане возник пожар на судне-автовозе Morning Midas, которое перевозило около 3000 автомобилей, в том числе около 800 электрокаров. По информации Bloomberg, возгорание началось на восьмой день рейса из Китая в Мексику. Дым появился из одного из отсеков.

Экипаж из 22 человек попытался ликвидировать огонь при помощи бортовых систем, но им не удалось справиться с пламенем. Моряки эвакуировались на спасательных шлюпках и вскоре нашли пристанище на проходящем мимо торговом судне.

Прокуратура выясняет причины пожара на судне «Айсберг» в Японском море
Прокуратура выясняет причины пожара на судне «Айсберг» в Японском море

Пока никто не смог установить причины возгорания. Эксперты предполагают, что источник проблемы может скрываться в аккумуляторах электромобилей, которые славятся своей повышенной пожароопасностью. В настоящее время судно остаётся бесконтрольным. Власти и спасательные службы оценивают возможные экологические риски, учитывая масштаб пожара и груз.

Ранее в Японском море по пути в Южную Корею загорелось российское рыболовецкое судно «Айсберг». Члены экипажа успели эвакуироваться.

Лия Мурадьян
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