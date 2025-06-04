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4 июня, 01:05

Российское судно «Айсберг» загорелось в Японском море по пути в Южную Корею

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Пожар произошёл на судне с российскими моряками в Японском море. 17 человек были вынуждены спасаться на двух плотах. Моряков позже спасли, сообщает Telegram-канал SHOT.

Возгорание началось примерно в 6:40 утра по местному времени (23:40 мск) на рыболовной шхуне «Айсберг» примерно в 250 милях к югу от Владивостока. Когда начался пожар, судно следовало в Южную Корею. Экипаж подал сигнал бедствия, после чего 17 россиянам пришлось покинуть борт на двух плотах.

Рабочий пострадал при пожаре на Заволжском моторном заводе под Нижним Новгородом
Рабочий пострадал при пожаре на Заволжском моторном заводе под Нижним Новгородом

К месту ЧП подплыл транспортный рефрижератор «Остров Ионы», который получил сигнал бедствия. Всех моряков подняли на борт. Предварительно, никто не пострадал, сейчас все плывут в порт города Пусан.

Известно, что загоревшийся корабль зарегистрирован в порту Корсаков и принадлежит компании «ДВ-флот». На данный момент загоревшееся судно на остаётся плаву.

Этой же ночью в Ярославле загорелся моторный завод на площади 400 квадратов. В этом ЧП также обошлось без пострадавших.

Лия Мурадьян
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