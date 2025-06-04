Российское судно «Айсберг» загорелось в Японском море по пути в Южную Корею

Пожар произошёл на судне с российскими моряками в Японском море. 17 человек были вынуждены спасаться на двух плотах. Моряков позже спасли, сообщает Telegram-канал SHOT.

Возгорание началось примерно в 6:40 утра по местному времени (23:40 мск) на рыболовной шхуне «Айсберг» примерно в 250 милях к югу от Владивостока. Когда начался пожар, судно следовало в Южную Корею. Экипаж подал сигнал бедствия, после чего 17 россиянам пришлось покинуть борт на двух плотах.

К месту ЧП подплыл транспортный рефрижератор «Остров Ионы», который получил сигнал бедствия. Всех моряков подняли на борт. Предварительно, никто не пострадал, сейчас все плывут в порт города Пусан.

Известно, что загоревшийся корабль зарегистрирован в порту Корсаков и принадлежит компании «ДВ-флот». На данный момент загоревшееся судно на остаётся плаву.