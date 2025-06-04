В Ярославле горит моторный завод на площади 400 квадратов
Пожар на заводе в Ярославле. Обложка © Telegram / МЧС России
В Ярославле сотрудники МЧС России тушат производственное предприятие. По данным областного ГУ МЧС, сообщение о пожаре на проспекте Октября, 79 поступило в 02:03 ночи 4 июня. К месту происшествия направили 50 сотрудников и 16 единиц спецтехники.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
Пожар на ЯМЗ. Видео © Telegram / МЧС России
По данным министерства, огонь в здании распространился на 400 квадратных метров. В региональном управлении уточнили, что на предприятии загорелся цех 12-цилиндровых двигателей ЯМЗ.
Ранее Life.ru рассказывал, что при пожаре на Заволжском моторном заводе под Нижним Новгородом пострадал рабочий. Там загорелся грузовой автомобиль с цистерной и кровля производственного цеха.