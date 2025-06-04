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Регион
4 июня, 00:47

В Ярославле горит моторный завод на площади 400 квадратов

Пожар на заводе в Ярославле. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожар на заводе в Ярославле. Обложка © Telegram / МЧС России

В Ярославле сотрудники МЧС России тушат производственное предприятие. По данным областного ГУ МЧС, сообщение о пожаре на проспекте Октября, 79 поступило в 02:03 ночи 4 июня. К месту происшествия направили 50 сотрудников и 16 единиц спецтехники.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Пожар на ЯМЗ. Видео © Telegram / МЧС России

По данным министерства, огонь в здании распространился на 400 квадратных метров. В региональном управлении уточнили, что на предприятии загорелся цех 12-цилиндровых двигателей ЯМЗ.

Ранее Life.ru рассказывал, что при пожаре на Заволжском моторном заводе под Нижним Новгородом пострадал рабочий. Там загорелся грузовой автомобиль с цистерной и кровля производственного цеха.

Лия Мурадьян
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