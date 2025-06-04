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4 июня, 03:56

Прокуратура выясняет причины пожара на судне «Айсберг» в Японском море

Судно «Айсберг». Обложка © marinetraffic / V. Tonic

Судно «Айсберг». Обложка © marinetraffic / V. Tonic

Проверка организована по факту пожара на российском рыболовецком судне «Айсберг», которое загорелось в Японском море. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что инцидент обошёлся без пострадавших.

«Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания»,отмечается в Telegram-канале ведомства.

Рабочий пострадал при пожаре на Заволжском моторном заводе под Нижним Новгородом
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Life.ru сообщал, что рыболовецкое судно «Айсберг» загорелось во время рейса в Южную Корею. На борту в тот момент находились 17 человек. Всем им удалось благополучно эвакуироваться. Членов экипажа подобрал другой корабль.

Лия Мурадьян
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