Прокуратура выясняет причины пожара на судне «Айсберг» в Японском море

Проверка организована по факту пожара на российском рыболовецком судне «Айсберг», которое загорелось в Японском море. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что инцидент обошёлся без пострадавших.

Life.ru сообщал, что рыболовецкое судно «Айсберг» загорелось во время рейса в Южную Корею. На борту в тот момент находились 17 человек. Всем им удалось благополучно эвакуироваться. Членов экипажа подобрал другой корабль.