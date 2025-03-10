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10 марта, 16:36

Sky News: Спасены все 37 моряков с двух судов, горящих в Северном море

Фото © x.com/ Soumyajit Pattnaik

Фото © x.com/ Soumyajit Pattnaik

Все 37 моряков, находившихся на борту столкнувшихся в Северном море судов, были спасены. Госпитализация понадобилась лишь одному человеку. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на депутата графства Восточный райдинг Йоркшира Грэма Стюарта.

«Я общался с министром транспорта и, насколько мне известно, только один человек находится в больнице. Остальные 36 моряков из обеих команд находятся в безопасности и под наблюдением», — проинформировал депутат от округа Беверли-энд-Холдернесс.

При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали 32 человека
При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали 32 человека

Напомним, возле берегов Британии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. Всё случилось у берегов Восточного райдинга Йоркшира. В результате инцидента было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, что вызвало пожар и утечку топлива. Изначально сообщалось, что 32 моряка пострадали.

Марина Фещенко
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