Sky News: Спасены все 37 моряков с двух судов, горящих в Северном море
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Все 37 моряков, находившихся на борту столкнувшихся в Северном море судов, были спасены. Госпитализация понадобилась лишь одному человеку. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на депутата графства Восточный райдинг Йоркшира Грэма Стюарта.
«Я общался с министром транспорта и, насколько мне известно, только один человек находится в больнице. Остальные 36 моряков из обеих команд находятся в безопасности и под наблюдением», — проинформировал депутат от округа Беверли-энд-Холдернесс.
Напомним, возле берегов Британии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. Всё случилось у берегов Восточного райдинга Йоркшира. В результате инцидента было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, что вызвало пожар и утечку топлива. Изначально сообщалось, что 32 моряка пострадали.