Sky News: Спасены все 37 моряков с двух судов, горящих в Северном море

Все 37 моряков, находившихся на борту столкнувшихся в Северном море судов, были спасены. Госпитализация понадобилась лишь одному человеку. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на депутата графства Восточный райдинг Йоркшира Грэма Стюарта.

«Я общался с министром транспорта и, насколько мне известно, только один человек находится в больнице. Остальные 36 моряков из обеих команд находятся в безопасности и под наблюдением», — проинформировал депутат от округа Беверли-энд-Холдернесс.