Нефтяной танкер и контейнеровоз полыхают у берегов Британии, уже известно о 32 пострадавших

Возле берегов Британии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, ведётся спасательная операция. Об этом сообщили в британском Агентстве морской безопасности и береговой охраны (Maritime and Coastguard Agency, MSA).

Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись около Британии. Обложка © Х / Hexdline

ЧП произошло у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира, от берега суда отделяют 18,5 километров. К ликвидации последствий пожара, который вспыхнул на кораблях после столкновения, привлечены авиация и пожарные суда. Экипажи успели эвакуироваться, добавили в агентстве.

«Береговая охрана в настоящее время координирует реагирование на чрезвычайную ситуацию после сообщений о столкновении между танкером и грузовым судном у побережья Восточного Йоркшира», — говорится в тексте MSA.

По данным газеты Mirror, речь идёт о нефтяном танкере Stena Immaculate, плывшем под флагом США, и контейнеровозе Solong, зарегистрированном в Португалии. По предварительной информации, танкер перевозил авиационное топливо. Предполагается, что грузовое судно нарушило правила судоходства и допустило столкновение. Sky News со ссылкой на директора порта пишет, что при ЧП с танкером и судном у британских берегов пострадали 32 человека.