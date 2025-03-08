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8 марта, 00:22

Контейнеровоз протаранил танкер в Мраморном море у берегов Стамбула

Столкновение двух коммерческих судов произошло в Мраморном море у берегов Стамбула. По данным агентства IHA, участниками аварии стали 270-метровый танкер Mia, который стоял на якоре, и 130-метровый контейнеровоз Orita.

В результате происшествия танкер получил повреждения балластного танка, из которого в море вылилась загрязнённая вода. К счастью, никто из моряков не пострадал. На месте работают береговая охрана и буксиры.

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А на Кубани тем временем завершились работы по разделке кормы танкера «Волгонефть-239», который стоит у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Farzad Abdollahi

Антон Голыбин
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