Контейнеровоз протаранил танкер в Мраморном море у берегов Стамбула
Столкновение двух коммерческих судов произошло в Мраморном море у берегов Стамбула. По данным агентства IHA, участниками аварии стали 270-метровый танкер Mia, который стоял на якоре, и 130-метровый контейнеровоз Orita.
В результате происшествия танкер получил повреждения балластного танка, из которого в море вылилась загрязнённая вода. К счастью, никто из моряков не пострадал. На месте работают береговая охрана и буксиры.
А на Кубани тем временем завершились работы по разделке кормы танкера «Волгонефть-239», который стоит у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца.
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