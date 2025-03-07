В Британии намекнули, кто стоит за атаками на вышедшие из РФ танкеры

Атаки на танкеры, которые заходили в российские порты, с большой вероятностью были преднамеренно организованы иностранными государственными акторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт британской компании Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

Согласно документу, с декабря 2024 года как минимум четыре танкера и один сухогруз получили повреждения, «указывающие на морские мины». При этом большинство судов пострадали от многочисленных взрывов в кормовой части, около машинного отделения и под водой. В британской компании предположили, что с большей вероятностью целью атак была полная потеря кораблей.

По данным агентства, среди пострадавших судов был сухогруз Ursa Major, потерпевший крушение в Средиземном море в декабре 2024 года. В департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ отмечали, что корабль затонул в результате взрыва в машинном отделении. В «Оборонлогистике» заявляли, что это была террористическая атака.

По информации Ambrey, аналогичные инциденты позже произошли и с другими сухогрузами, такими как Seacharm и танкер-химовоз Grace Ferrum. В британской компании отметили, что морские мины могли быть размещены водолазами на путях в порты или из них, так как во время стоянки или дрейфа суда замедляются.