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20 февраля, 15:12

В Росморречфлоте прояснили ситуацию с получившим пробоину в Азовском море сухогрузом

Теплоход Pavel Grabovski получил трещину борта в Азовском море, пострадавших нет

Теплоход «Pavel Grabovski». Обложка © fleetfoto.ru / vovanus

Теплоход «Pavel Grabovski». Обложка © fleetfoto.ru / vovanus

Теплоход Pavel Grabovski получил трещину правого борта 16 февраля в Азовском море и был доставлен на якорную стоянку. Разлива нефтепродуктов удалось избежать, люди не пострадали, сообщили в Росморречфлоте.

«16 февраля в 17 ч (Мск) <...> поступило донесение от т/х «Pavel Grabovski». Обнаружена трещина правого борта, идёт поступление воды в балластный танк. Судно, груженное 2 939 т кукурузы, следовало из порта Ростов в Турцию. На борту 45 т дизтоплива… В сопровождении ледоколов Росморпорта судно доставлено на якорную стоянку… Пострадавших, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей акватории нет»,цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Сейчас экипаж самостоятельно заделывает брешь и откачивают воду из балластного танка. Теплоход остаётся на плаву и не подаёт сигнал бедствия, а капитан и владелец судна отказываются от предложений помощи. Осадка корабля контролируется ледоколами Росморпорта, вскоре прибудет снабжение и дополнительное оборудование для откачки воды, добавили в Росморречфлоте.

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Напомним, об аварии на сухогрузе «Павел Грабовский» стало известно сегодня, хотя случилась она ещё 16 февраля. Сообщалось, что теплоходом владеет компания VI-ZA SUN LTD, а плавает корабль под флагом Панамы.

Юрий Лысенко
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