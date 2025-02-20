В Росморречфлоте прояснили ситуацию с получившим пробоину в Азовском море сухогрузом

Теплоход Pavel Grabovski получил трещину правого борта 16 февраля в Азовском море и был доставлен на якорную стоянку. Разлива нефтепродуктов удалось избежать, люди не пострадали, сообщили в Росморречфлоте.

«16 февраля в 17 ч (Мск) <...> поступило донесение от т/х «Pavel Grabovski». Обнаружена трещина правого борта, идёт поступление воды в балластный танк. Судно, груженное 2 939 т кукурузы, следовало из порта Ростов в Турцию. На борту 45 т дизтоплива… В сопровождении ледоколов Росморпорта судно доставлено на якорную стоянку… Пострадавших, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей акватории нет», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Сейчас экипаж самостоятельно заделывает брешь и откачивают воду из балластного танка. Теплоход остаётся на плаву и не подаёт сигнал бедствия, а капитан и владелец судна отказываются от предложений помощи. Осадка корабля контролируется ледоколами Росморпорта, вскоре прибудет снабжение и дополнительное оборудование для откачки воды, добавили в Росморречфлоте.