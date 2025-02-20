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20 февраля, 09:15

Судно с тысячами тонн груза тонет в Азовском море, на помощь идут российские ледоколы

SHOT: Сухогруз с тремя тысячами тонн кукурузы терпит бедствие в Азовском море

Сухогруз «Павел Грабовский». Обложка © marinetraffi / Евгений Конфедератов

Сухогруз «Павел Грабовский». Обложка © marinetraffi / Евгений Конфедератов

В Азовском море начал тонуть сухогруз «Павел Грабовский». Он терпит бедствие ещё с 16 февраля в районе порта Азов из-за полученной пробоины. На борту судна находится три тысячи тонн кукурузы. Сухогруз направлялся из Ростова в турецкий город Самсун, сообщает Telegram-канал SHOT.

Само судно принадлежит компании VI-ZA SUN LTD. «Павел Грабовский» плавает под панамским флагом. Ему на помощь уже выдвинулись два ледокола — «Капитан Демидов» и «Капитан Чудинов».

Экипаж, кстати, не подал сигнал бедствия, а лишь запросил разрешение на вход в порт Азов, но это станет возможным только после повышения уровня воды.

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Ранее Life.ru рассказал, что китайское грузовое судно село на мель в Невельском районе в ночь на 9 февраля по местному времени. На борту остаются 20 членов экипажа. В Невельском районе Сахалинской области из-за ЧП ввели режим повышенной готовности. Спасатели не могли подойти к судну, чтобы помочь из-за бушующего на море сильного шторма.

Наталья Афонина
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