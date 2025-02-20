Судно с тысячами тонн груза тонет в Азовском море, на помощь идут российские ледоколы

В Азовском море начал тонуть сухогруз «Павел Грабовский». Он терпит бедствие ещё с 16 февраля в районе порта Азов из-за полученной пробоины. На борту судна находится три тысячи тонн кукурузы. Сухогруз направлялся из Ростова в турецкий город Самсун, сообщает Telegram-канал SHOT.

Само судно принадлежит компании VI-ZA SUN LTD. «Павел Грабовский» плавает под панамским флагом. Ему на помощь уже выдвинулись два ледокола — «Капитан Демидов» и «Капитан Чудинов».