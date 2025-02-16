Два судна на воздушных подушках столкнулись на Волге в Самарской области

На реке Волга в Самарской области столкнулись два судна на воздушных подушках. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 16 февраля 2025 года в дневное время в протоке Рождествено на реке Волга произошло столкновение двух судов на воздушных подушках — судно марки «Нептун-30» с пассажирами на борту и судно марки «Хивус». Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в публикации.