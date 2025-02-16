Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 19:13

Два судна на воздушных подушках столкнулись на Волге в Самарской области

Последствия столкновения судов на воздушных подушках на Волге. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

Последствия столкновения судов на воздушных подушках на Волге. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

На реке Волга в Самарской области столкнулись два судна на воздушных подушках. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура.

На Волге столкнулись два судна на воздушных подушках. Видео © Telegram / Яна Лаушкина | Эксклюзив Самара

«По предварительным данным, 16 февраля 2025 года в дневное время в протоке Рождествено на реке Волга произошло столкновение двух судов на воздушных подушках — судно марки «Нептун-30» с пассажирами на борту и судно марки «Хивус». Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в публикации.

Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия. При выявлении нарушений законодательства о безопасности движения водного будут приняты соответствующие меры.

Авианосец США столкнулся с торговым судном в Средиземном море
Авианосец США столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Ранее Life.ru рассказывал о том как 15 февраля другое судно «Хивус» столкнулось с вездеходом «Трэкол» на льду Байкала. Это уже второе подобное происшествие на озере за неделю — 12 февраля там произошла авария с аэролодкой и автомобилем Haval.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar