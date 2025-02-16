Два судна на воздушных подушках столкнулись на Волге в Самарской области
Последствия столкновения судов на воздушных подушках на Волге. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура
На реке Волга в Самарской области столкнулись два судна на воздушных подушках. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура.
На Волге столкнулись два судна на воздушных подушках. Видео © Telegram / Яна Лаушкина | Эксклюзив Самара
«По предварительным данным, 16 февраля 2025 года в дневное время в протоке Рождествено на реке Волга произошло столкновение двух судов на воздушных подушках — судно марки «Нептун-30» с пассажирами на борту и судно марки «Хивус». Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в публикации.
Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия. При выявлении нарушений законодательства о безопасности движения водного будут приняты соответствующие меры.
Ранее Life.ru рассказывал о том как 15 февраля другое судно «Хивус» столкнулось с вездеходом «Трэкол» на льду Байкала. Это уже второе подобное происшествие на озере за неделю — 12 февраля там произошла авария с аэролодкой и автомобилем Haval.